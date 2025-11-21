臺中慈濟醫院婦產科三女醫 全方位照護女性需求

臺中慈濟醫院婦產科三位女醫師陳思嘉（左）、鍾佩穎（中）、黃閔暄（右）共同守護女性健康，從孕產照護、婦科疾病到腫瘤治療，形成全方位堅強醫療陣容。

臺中慈濟醫院婦產科三位女醫師鍾佩穎、黃閔暄與陳思嘉，專業分工照顧女性從青春期到更年期、從孕期到分娩的重要階段，共同把關婦女健康與母嬰安全，全方位照護女性朋友，形成堅強團隊，號稱婦產女醫三強棒。

鍾佩穎醫師具備臺灣母胎醫學會與周產期醫學會專科醫師資格，負責產科門診與接生業務，也是病房與產房的主要醫師之一；專長涵蓋產前檢查及高層次超音波，能在孕期過程及早發現潛在高風險因子，並與孕婦討論適合的產程規劃。許多初次當母親的女性面臨未知的不安，因鍾醫師細心解說與耐心陪伴而獲得安定感。有媽媽分享，即使門診病人眾多，鍾醫師仍會在問診過程逐一解答疑問，並協助安排後續檢查，讓他們的生產之路感到安心。

廣告 廣告

鍾佩穎醫師具備母胎醫學與周產期專科資格，擅長高層次超音波與產前檢查，以細心溝通陪伴孕媽咪安心迎接新生命。

黃閔暄醫師長期專注於婦科內視鏡手術與骨盆腔重建，致力照護因生育、老化或荷爾蒙變化所引起的骨盆器官脫垂、漏尿、尿失禁與膀胱過動症等困擾。黃醫師擅長女性泌尿生殖重建手術，透過精準評估與個人化治療，協助病人改善器官鬆弛與功能障礙，重拾日常生活品質。他提醒，女性若在停經後出現異常出血，必須謹慎檢查，因為可能與子宮內膜增生或息肉有關。黃閔暄強調，許多人誤信保健食品或植物性荷爾蒙能「回春」，卻忽略潛在風險，往往延誤治療時機。他希望結合醫療與衛教，讓婦女能更理解身體變化，並藉由早期篩檢避免惡性疾病的威脅。

黃閔暄醫師專精婦科內視鏡手術、骨盆腔脫垂重建及更年期照護，協助女性改善泌尿生殖功能並提升生活品質。

陳思嘉醫師擁有婦癌專科醫師認證，專注婦科腫瘤與微創手術，臨床專長涵蓋子宮內膜癌、卵巢癌（包含輸卵管癌及腹膜癌）與子宮頸癌等婦科惡性腫瘤治療，並熟練運用子宮鏡、腹腔鏡及達文西機器手臂輔助的微創手術，降低病人手術風險並縮短恢復期。除癌症治療，陳醫師也處理子宮肌瘤、子宮內膜異位症與卵巢囊腫等常見婦科疾病，提供病人藥物及手術等完整的治療方案。在臨床服務之外，陳醫師亦持續投入學術研究，曾發表關於真空吸引生產者肛門括約肌損傷之危險因子分析、胎盤血流與胎兒發育評估、婦科癌症罕見病例、具淋巴轉移之卵巢癌症復發模式的分析等論文，展現臨床與學術並行的實力，並將研究成果轉化為實務應用，造福更多病人。

婦癌專科醫師陳思嘉擅長婦科腫瘤與微創手術，運用腹腔鏡、子宮鏡及達文西手術治療婦癌與常見婦科疾病，減少病人手術負擔。

三位女醫師在不同專業領域耕耘，更在臨床相互呼應，讓台中慈濟醫院婦產科能同時提供孕期照護、分娩服務、婦科疾病治療與婦科腫瘤治療，形成兼具廣度與深度的醫療團隊。滿足孕產婦在產檢與分娩的需求，也兼顧女性面臨更年期症狀或腫瘤治療的安全與療效。

臺中慈濟醫院長期重視人文關懷與醫療專業並行，婦產科三位女醫師以細膩的感受力與專業的醫療技術，建立醫病關係的信任與理解。婦產科團隊將持續強化醫療技術與推廣婦女健康，期盼更多女性在不同人生階段獲得完善照顧；無論是迎接新生命的喜悅，還是面對疾病挑戰的續航力，都以專業與慈悲，成為女性最堅強的依靠。

撰文／卓冠伶；攝影／賴廷翰、卓冠伶