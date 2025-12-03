臺中打火英雄參加極限體能大賽 展現訓練成果

記者張翔程／綜合報導

2025全球極限體能鋼鐵大賽將於12月13、14日在臺中市政府前廣場舉行，除了吸引熱愛健身運動的民眾參與，臺中市消防局也號召轄內消防隊員共襄盛舉，在不影響勤務安排的前提下，共計有24名打火英雄報名參戰，其中多位曾代表我國參加今年第21屆世界警察消防運動會，並在多個項目取得前3名佳績，展現平日嚴謹訓練成果與全面性體能素質。

從世界警消運動會到全球極限體能鋼鐵大賽的參與，溪湳分隊陳俊羽對於團隊競賽帶來的樂趣非常有感，「很高興臺中能舉辦這個比賽，讓我們有個目標和凝聚力去備賽，推廣組的項目雖然肌力不是太大問題，但心肺需要加強，還有運動機制的轉換等，很有挑戰」。

世界警消運動會摘下室內划船2000公尺個人金牌的楊敏加提到，「我本來就喜歡運動，加入消防隊後更積極鍛鍊自己，就是不希望在出勤務時給其他男同事帶來困擾，證明自己也能應付各種狀況。」楊敏加與陳俊羽搭檔組成混雙隊伍參賽，兩人都說：「平常的訓練對比賽中負重的項目並不擔心，不過項目中穿插的跑步需要加強訓練，不希望到時候扯隊友的後腿。」

世界警消運動會囊括個人臥推及健力（66公斤組）雙金的李熙軍，推坑自己女友報名參加全球極限體能鋼鐵大賽的混雙組，「最近有稍微幫她加強訓練單腿蹲和拉雪橇的動作，到時候比賽做好最壞打算，就是自己一個人扛完全程，未來有機會也想挑戰菁英組，不過得先去專業健身房鍛鍊一下」。

打火英雄的加入，為全球極限體能鋼鐵大賽增色不少，除了欣賞「菁英組」的國際巔峰對決，民眾也能報名「推廣組」親身挑戰；而針對單純想體驗的觀眾，現場亦規劃民眾體驗區，開放全民預先報名挑戰，無論是健身愛好者、樂齡長輩或親子族群，都能在專業教練指導下安全體驗運動樂趣。