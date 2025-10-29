記者蕭宇廷／臺中報導

由臺中市政府新聞局補助及協拍的動作鉅片《96分鐘》，上映以來口碑與票房雙贏，全臺票房正式突破1.96億元，榮登2025年國片票房冠軍、朝2億大關全速前進！新聞局說明，該片不僅是臺灣首部以「高鐵」為題材的動作電影，更榮獲第62屆金馬獎「最佳攝影」、「最佳視覺效果」、「最佳美術設計」、「最佳動作設計」及「最佳音效」5項提名，展現強勁實力與產業能量。

新聞局長欒治誼表示，《96分鐘》主要場景落腳臺中，高鐵車廂場景更是在霧峰中臺灣影視基地打造，結合虛擬LED攝影棚技術，營造出臨場感十足的高鐵動作場面，讓演員與觀眾都能全情投入。

這部「臺中製造」的作品不僅票房亮眼，也再次印證市府長期推動影視補助與協拍政策的成效！同時藉由串連影視發展基金會的獎勵電影事業經費，打造「臺中拍（Taichung Action）」品牌，搭配中臺灣影視基地的專業設備，持續建構友善的協拍環境，吸引更多優質劇組進駐拍攝，讓臺中成為影視劇組的最強幕後夥伴。

新聞局指出，文化部同步推出「文化幣看國片」活動，即日起至12月31日止，青年朋友使用文化幣購票可享雙重回饋：消費滿2點送1點、結伴看國片滿350點再回饋100點。市府邀請全國影迷一起搭上《96分鐘》列車，用行動支持臺灣電影，讓國片票房再創高峰，臺中影視能量持續發光發熱！

臺中拍《96分鐘》榮登2025國片票房冠軍、票房飆破1.96億，凸顯國片熱潮持續延燒。（臺中市新聞局提供）