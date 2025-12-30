臺中新光三越釀五死 檢方偵結起訴十三人

%E8%87%BA%E4%B8%AD%E6%96%B0%E5%85%89%E4%B8%89%E8%B6%8A%E9%87%80%E4%BA%94%E6%AD%BB%E6%AA%A2%E6%96%B9%E5%81%B5%E7%B5%90%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E5%8D%81%E4%B8%89%E4%BA%BA

【民眾網許順德臺中報導】新光三越臺中中港店在今年二月間氣爆釀成五死卅八傷慘劇，臺中地檢署卅日偵結，依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等十三人；檢方查出，中港店十二樓美食街裝修前僅拆除十一個瓦斯表，仍有兩個正常運作，且該樓瓦斯總開關未關閉，工人挖斷管線外洩，估計外洩瓦斯遇熱引爆。

檢方表示，該起氣爆造成徒步經過百貨大門前的澳門一家五口遭掉落物擊中，其中三人不幸喪命，另有百貨公司內二名樓管人員死亡。

檢方初判，疑因十二樓美食街施工不當，導致天然氣主幹管線受損，氣體外洩並在室內蓄積，隨後因電動工具產生火花，引燃天然氣而引發爆炸。

檢方指出，偵查期間傳訊被告及證人共八十九人，並調閱相關工程、管線及行政資料，釐清各層級管理與施工責任；偵辦後將新光三越百貨股份有限公司及其相關管理、承攬人員共十三人，依過失致死、過失傷害、準失火，違反職業安全衛生法等罪提起公訴。

檢方說，本案顯示新光三越總公司在高風險工程中，管理疏失層層堆疊，釀成無法挽回的重大危害；雖已有部分被告與被害人及家屬達成和解，但考量被告等人過失情節重大，建請法院量處適當之刑，以示警惕。

《圖說》新光三越臺中中港店在今年二月間發生氣爆慘劇。（記者許順德翻攝）