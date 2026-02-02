「臺中有鈣讚計畫」將啟動 盧秀燕視察兌換流程

記者張秉淞／臺中報導

守護學童營養不中斷！中市府將於114學年度第2學期開學日（2月23日）啟動「臺中有鈣讚計畫」，計畫啟動前，市長盧秀燕親赴合作通路門市視察並模擬演練兌換流程，與學童一同實際體驗乳品兌領方式和流程，也讓孩子親自感受到這項政策的方便和友善。盧秀燕表示，為了孩子們的健康，更快樂的成長，臺中市受惠的學童大約有24萬人，經費高達2.8億，新的學期，市府將提供學童免費領取牛奶或豆漿。

盧秀燕今（2）日指出，「臺中有鈣讚計畫」提供臺中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，於學期中每週可兌領一瓶乳品，品項除鮮奶外，也提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，落實多元、健康的營養補充政策，而為了養成孩童規律喝牛奶或豆漿的習慣，以及每週都能獲得充足的營養，計畫規定須當週領取。

盧秀燕補充，因為有17種牛奶、18種豆漿品牌可供選擇，後續將觀察第一週的實施情形，預估牛奶和豆漿的領取比例，市府將密切與7大通路配合，調整供貨。為讓計畫能夠進行順利，今日進行演練與壓力測試，確認超商是否準備好、教學孩子如何領取，同時也宣傳新措施及福利，且為了減輕學校教職員工的行政負擔，這次市府選擇直接在7大超商通路進行作業。

盧秀燕視察過程中，與學童一同進入門市選取鮮乳或豆漿，並於櫃檯實際操作感應兌領，確認系統流程順暢無誤；同時也提醒學童，因乳品需存放於7度以下，若離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保食品安全；若領取後於超商飲用，要記得把垃圾丟入垃圾桶或直接交由店員處理。

教育局長蔣偉民說明，計畫兌領方式彈性便利，學童可憑數位學生證或臺中有鈣讚數位卡證，於每週一至週日，到配合的7大通路(包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社)全臺門市兌領每週1瓶乳品；學童也可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔。若學生證不慎遺失，也可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領，制度設計周延完善。

蔣偉民強調，孩子的健康是城市最重要的投資，「臺中有鈣讚計畫」不僅補充學童成長所需的關鍵營養，也透過多元通路與數位化管理，提升政策可近性與便利性。未來市府將持續檢視執行成效，精進相關配套，攜手學校、家長與合作通路，共同打造健康、有活力的臺中。

臺中市長盧秀燕視察超商兌領機制，確保學童安心喝鮮奶。（中市府教育局提供）

臺中有鈣讚計畫。（中市府教育局提供）

有17種牛奶、18種豆漿品牌可供選擇。（中市府教育局提供）

孩童開心至櫃檯實際操作感應兌領。（中市府教育局提供）