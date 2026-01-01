臺中榮服處參加元旦升旗典禮 齊心歡慶迎新年

記者黃清衛／臺中報導

臺中市榮民服務處處長羅籝洋今（1）日偕同職員工、榮民（眷）、榮欣志工夥伴及退伍軍人社團代表，參加臺中市政府115年元旦升旗典禮。典禮中，全體與會人員齊聲高唱國歌，並在國旗歌旋律中肅立注目，見證國旗冉冉升起，展現對國家的熱愛與崇高敬意。

羅籝洋表示，元旦升旗典禮不僅象徵嶄新一年的開始，更能凝聚團隊向心力，齊心迎接馬年的到來；「馬」象徵速度、力量與忠誠，期許新的一年榮服處能秉持「龍馬精神」，以服務對象需求為核心，透過集思廣益、團隊合作及資源整合平台，持續精進服務品質。

羅籝洋強調，臺中市榮服處將持續落實輔導會核心價值與服務目標，提供服務對象更溫馨、更有感的照顧與支持，陪伴榮民（眷）迎向充滿希望的新一年。

