臺中榮服處名師揮毫送春聯 感受濃厚過年氣氛

記者張益銘／臺中報導

為迎接新春佳節，臺中市榮民服務處今（4）日舉辦「駿馬奔騰、新春揮毫」活動，邀請臺中市青溪新文藝學會林炳坵、張蓓茂、吳靜怡、高翠滿、黃子銨、高麗卿等6位書畫大師現場揮毫，讓榮民眷可以索取自己喜歡的春聯年畫，現場並安排祈福御守DIY應景活動，感受濃厚的過年喜氣。

臺中市榮服處處長王怡文表示，「迎春揮毫」不僅是一項迎接新年的應景活動，更是推廣傳統文化的具體展現，在墨香中近距離欣賞書法家現場揮毫的藝術之美，感受筆墨間蘊含的深厚底韻。今年特別增加祈福御守DIY活動，請參加榮民眷現場抄寫祈福金句，親手製作別具意義的幸運祝福禮。今日立春，時序正式踏入丙午馬年，期盼透過活動讓大家在感受濃厚年節氛圍的同時，許自已內心一份平穩安定，並祝福大家新的一年闔家平安、幸福圓滿。

身為榮民的臺中市青溪新文藝學會理事長林炳坵為協助臺中市榮服處提升藝文氣息不遺餘力，除熱心協助辦理此次揮毫活動，也持續安排該學會書畫名家提供大作於臺中市榮服處陳展，藉由藝術作品增進辦公空間的視覺美感。

臺中市榮服處處長王怡文與同仁及志工新春揮毫合影。（臺中市榮服處提供）

榮民眷熱情參與年畫拓印。（臺中市榮服處提供）