臺中榮服處攜手公益團體 關懷高齡榮民眷

記者張益銘／臺中報導

炮竹聲中除舊歲，喜迎馬年樂團圓，農曆春節將至，臺中市榮民服務處為關懷高齡榮民眷長輩，使其感受佳節團圓之氛圍，今（5）日於潮港城國際美食館舉辦「關懷高齡榮民眷圍爐迎新歲活動」。

活動邀集臺中市武陵有愛關懷協會蕭有發理事長與中華大家功德會汪開宏執行長等人共襄盛舉，以及臺中榮民總醫院吳杰亮副院長、高齡醫學中心林時逸主任、社工室莊李和主任等貴賓共同出席，與近百位年長榮民眷一同圍爐迎接丙午馬年的來臨，現場洋溢著溫馨歡樂的團圓氣氛。

廣告 廣告

此次活動經費由臺中市武陵有愛關懷協會和中華大家功德會慷慨贊助。兩大公益團體長年致力公益慈善，以實際行動關懷社會弱勢群體與高齡長者福祉，透過陪伴高齡榮民眷長者圍爐迎新，充分展現民間團體與公部門攜手合作的精神，以實際行動讓榮民眷長輩在寒冬中感受歡樂喜慶的春節時光。

臺中市榮民服務處處長王怡文表示，馬年春節將至，冀望藉此圍爐活動讓榮民眷長輩們感受年節親人團聚的溫馨的氛圍，並深切了解榮服處是榮民眷永遠的家。餐會中還特別請到原住民歌手「城市心情」丁力先生進行吉他彈奏表演，為在場的榮民眷獻上多首膾炙人口歌曲，祝福老人家「福澤滿溢、長壽安康」；另活動結束由王怡文逐一發贈參加圍爐活動的榮民眷每人一盒補體素禮盒，祝福長輩們健康平安，活動最後在鞭炮與年節音樂聲下圓滿完成，與會的貴賓、榮民眷互道恭賀新喜，丙午年馬到成功，萬事如意。

臺中市榮民服務處處長王怡文致贈百歲人瑞趙鈞榮民伯伯年節伴手禮。（臺中市榮服處提供）

臺中市榮民服務處處長王怡文致贈臺中市武陵有愛關懷協會蕭理事長感謝狀。（臺中市榮服處提供）

臺中市榮民服務處處長王怡文致贈中華大家功德會汪執行長感謝狀。（臺中市榮服處提供）