臺中榮服處攜手國軍臺中總醫院 守護榮民眷健康

記者黃清衛、張益銘／臺中報導

臺中市榮民服務處處長羅籝洋昨（2）日拜會國軍臺中總醫院院長施宇隆少將，雙方就促進榮民眷身心照顧交換意見，並向國軍臺中總醫院在今年榮獲2025年《遠見》ESG醫療永續獎「樂齡友善組」績優獎表達祝賀之意。

羅籝洋感謝國軍臺中總醫院長期以來守護榮民眷的身心健康，也非常感謝該院協助臺中市榮服處設置志工服務台，藉地利之便得以共同為榮民眷提供服務；近年來國軍臺中總醫院在高齡照護上提供創新多元的服務，實為中部地區榮民眷之福，此次得獎，實至名歸。

施院長表示，臺中總醫院長期推動高齡友善醫療與長期照護，建構無障礙空間、老年健康護理、綠色醫療通道及代間生活等4大策略，為長輩打造「住得安心、醫得便利、心靈滿足」的照護環境。照顧榮民眷是醫院義不容辭的責任，未來將在即將啟用全新醫療大樓，運用環保觀念結合綠建築以及使用高端醫療設備，將醫院的醫療服務做到最好，讓榮民眷能夠獲得優質且溫暖的醫療支持。