臺中榮服處攜手大雅志工 致贈榮民眷愛心粽

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記者張益銘／臺中報導

近日受鋒面影響，全臺各地雷雨不斷，但臺中市榮民服務處關懷榮民眷的腳步並未停歇。端午節前夕，處長王怡文今（11）日偕同大雅榮欣志工隊，冒著時而悶熱、時而驟雨的天候，深入轄區訪視榮民眷，將志工親手包製、滿載心意的愛心粽與端節祝福送進家戶，展現風雨無阻的服務熱忱。

志工夥伴熱情滿滿，一早即投入端午關懷準備工作。從洗粽葉、備料、包粽到高溫蒸煮皆親力親為；一顆顆紮實的粽子，不僅承載端午佳節的美味，更包進志工們對榮民眷長輩的關心與祝福。儘管屋外雨勢不斷，訪視過程卻處處可見溫暖；志工們除致贈愛心粽外，也貼心為長輩門楣懸掛艾草與菖蒲，延續端午傳統習俗，並關懷居家環境與生活近況，讓長輩感受到如家人般的陪伴與照顧。

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收到節慶關懷的長輩們十分感動，紛紛感謝榮服處及志工長期以來的關懷與陪伴。對許多行動較為不便或獨居的榮民眷而言，志工親自到宅訪視，不只是物資上的支持，更是一份安心與情感上的陪伴，也讓陰雨綿綿的天氣多了暖意。

王怡文表示，榮民前輩早年為國家奉獻青春，關懷與照顧榮民眷是榮服處責無旁貸的使命。感謝大雅榮欣志工團隊不畏近期多變天候，堅持將節慶喜悅與關懷送到長輩手中。特別在梅雨季節，許多榮民眷長輩外出不便，志工夥伴的親自訪視與協助更顯珍貴；未來將持續秉持「服務零距離」精神，結合榮欣志工及地方資源，落實訪視關懷與節慶照顧服務。即使面對氣候不穩定的日子，也將透過完善防護措施與主動積極服務，關注轄區榮民眷生活需求，讓關懷不因天氣而中斷，持續傳遞社會對榮民眷的敬意與溫情。

臺中市榮民服務處處長王怡文與大雅志工伙伴親手包粽，祝福榮民眷。（臺中市榮服處提供）

臺中市榮民服務處處長王怡文與大雅志工隊一同將節慶喜悅與關懷送到長輩手中。（臺中市榮服處提供）