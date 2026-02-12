臺中榮服處攜手欣中天然氣 關懷榮民眷

記者張益銘／臺中報導

為表達對榮民及其眷屬的關懷之意，臺中市榮民服務處處長王怡文於春節年節前夕，陪同欣中天然氣總經理王紹華等幹部，前往關懷服務區內榮民眷，並致送春節禮券及慰問品，向榮民長輩拜年獻上最誠摯的新春祝福，讓榮民及其家屬感受到社會各界滿滿的溫暖與祝福。

王紹華表示，欣中天然氣公司長期熱心公益，肩負起社會企業責任，積極參與社會各項公益，期盼透過實際行動，關懷服務社會，表達企業回饋社會的心意，並凝聚更多力量共同為社會帶來溫暖，將溫暖傳遞至社會每個角落 。

廣告 廣告

王怡文表示，榮民一生為國奉獻，眷屬亦長期在背後默默支持，臺中市榮服處秉持「以榮民眷為中心」的服務理念，透過平時主動訪視及重要節慶前的關懷行動，讓榮民眷感受到重視與照顧。

王怡文說，感謝欣中天然氣公司長期熱心關懷榮民眷，於春節前捐贈慰問品，與臺中市榮服處共同攜手關懷榮民眷，展現企業善盡社會責任的具體行動，未來將持續結合地方企業及社會資源，強化服務照顧網絡，針對榮民眷在生活、醫療、居住及福利等面向提供多元且即時的協助，落實照顧榮民眷的服務宗旨，讓榮民眷都能安心過好年，感受社會滿滿的溫情與關懷。

臺中市榮民服務處處長王怡文致贈欣中天然氣總經理王紹華感謝狀，感謝欣中天然氣協助關懷榮民眷。（臺中市榮民服務處提供）

臺中市榮民服務處處長王怡文偕同欣中天然氣總經理王紹華致贈慰問品，關懷余伯伯生活近況。（臺中市榮民服務處提供）