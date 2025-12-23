臺中榮服處深入山城 訪慰高齡獨老榮民

記者黃清衛／綜合報導

為關懷偏鄉年長榮民生活與健康情況，臺中市榮民服務處處長羅籝洋昨（22）日率山城區輔導員等，前往東勢地區訪視多位高風險與中風險獨老榮民，並親致關懷問候及代表輔導會主任委員致贈慰問品，傳遞溫暖與祝福。

羅處長一行首先探視高齡95歲的陳國華伯伯，陳伯伯曾為大刀隊成員，歷經對日抗戰及國共內戰。民國38年隨國軍撤退來臺，退伍後於武陵農場及梨山地區從事果樹栽培，見證戰火年代與開墾山林的艱辛歷程，展現老兵堅毅不拔的精神。

訪視團隊陸續探訪百歲榮民趙鈞、李開福、曹文貞、龍昌德，及曾參與823砲戰的葉亭尊伯伯等。現年百歲的趙鈞伯伯同樣參與對日抗戰與國共內戰，民國38年自海南島輾轉來臺，退伍後任職於林務局道班房，負責中橫和平至谷關路段的維護工作。他回憶當年老兵們無論戰時或退伍後投入基層建設，老兵們皆秉持為國為民的信念，默默付出，其間辛勞難以言喻。

隨後關懷高風險獨老榮民李開福等4位伯伯，詳細了解其身體狀況、家庭生活與社區互動情形。羅籝洋對榮民前輩們為國家與社會犧牲奉獻的精神表達高度肯定，並特別提醒山區冬季氣候寒冷，叮囑長輩務必注意保暖，維持身體健康。

除關懷高齡榮民外，榮服處亦拜訪去(113)年當選榮民楷模的傅宏彥先生，傅先生經營知名品牌「美東醬油」，長期投入公益活動，並擔任東勢產業文化發展協會總幹事長達8年，積極推動地方產業文化發展及在地休閒觀光，成果豐碩。其公司亦為輔導會特約商店，嘉惠榮民眷與在地鄉里。

羅籝洋表示，榮民在軍中保家衛國，退伍後仍在各行各業持續為國家與社會付出，是社會中值得敬佩的典範。他強調，當這些為國奉獻一生的前輩步入晚年，「國家更應讓他們老有所終、皆有所養」，這不僅是榮服處的責任，更是輔導會存在的重要核心價值。

臺中市榮民服務處處長羅籝洋訪視關懷百歲榮民龍伯伯，關心生活近況並致贈慰問品。(臺中市榮服處提供)

臺中市榮民服務處處長羅籝洋拜訪特約商店「美東醬油」負責人傅宏彥，感謝長期投入公益活動，嘉惠榮民眷與在地鄉里。(臺中市榮服處提供)