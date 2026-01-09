臺中榮服處結合退伍軍人社團 慰訪榮民傳遞關懷

記者黃清衛／綜合報導

為關懷年長及生活需協助之榮民，臺中市榮民服務處今（9）日結合臺中市陸軍第一士官學校領導士官班校友協會，並攜手臺中市後備指揮部，共同辦理榮民訪慰活動，透過實地走訪與關懷，傳遞輔導會及社會各界對榮民的溫暖與支持。

此次訪慰活動由臺中市榮服處處長羅籝洋率隊，偕同臺中市陸軍第一士官學校領導士官班校友協會理事長姚約翰及協會幹部，並由臺中市後備指揮部黃中校等人共同參與，前往關懷多位年長及生活需要協助的榮民。訪慰過程中，除致贈慰問品外，亦親切詢問榮民生活近況，傾聽心聲，並即時提供相關服務與協助。

羅籝洋表示，榮民過去為國家奉獻青春與心力，照顧榮民是政府責無旁貸的責任。透過整合退伍軍人社團與後備單位資源，不僅能有效強化服務量能，也展現軍民一體、攜手關懷榮民的具體行動與精神；受訪榮民對於各單位主動到府關懷表達真摯感謝，並表示深切感受到社會的重視與溫暖。臺中市榮服處指出，未來將持續結合地方資源，深化訪視與服務工作，確保榮民及其眷屬都能獲得即時且完善的照顧。

臺中榮服處結合退伍軍人社團及後備指揮部，辦理榮民訪慰活動，展現軍民一體、攜手關懷榮民的精神。（臺中榮服處提供）

