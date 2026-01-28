臺中榮服處訪慰高齡榮民 關懷生活近況

記者黃清衛／臺中報導

農曆春節將近，為表達對榮民的關懷與祝福，臺中市榮民服務處處長羅籝洋秉持輔導會關愛榮民之精神，於昨（27）日前往大里地區，提早向榮民長輩拜年，致上新春祝福。

高齡獨居榮民是此次訪視關懷重點，羅籝洋逐一關心長輩們春節期間的生活起居與用餐情形，當得知部分長輩將前往義子家中圍爐，或有兒孫返家團聚，春節餐食安排無虞時，深感欣慰。並特別指示責任區服務人員，持續善用「安心御老系統」中「一點生變、多方應援」機制，整合各協力單位資源，確實掌握榮民需求，提供即時且周全的照顧服務。

此次訪視對象包括單身獨居高齡榮民、有眷獨居高齡榮民、創業有成榮民及退伍將軍榮民等，羅籝洋逐一寒暄致意，關懷生活近況。長輩們對於羅籝洋親自到訪均感到十分欣喜，並與其互道新年快樂，現場洋溢溫馨祥和的節慶氣氛。

臺中市榮民服務處表示，未來將持續秉持「榮民在哪裡，服務就到哪裡」的理念，於重要節慶及平日持續深化關懷服務，讓榮民長輩安心過好年，感受政府長久不變的關懷與照顧。

臺中市榮服處處長羅籝洋親赴大里地區關懷高齡獨居榮民，致贈慰問品並提前拜年，傳遞溫暖祝福。(臺中市榮服處提供)

臺中市榮服處處長羅籝洋到宅關懷榮民長輩，親切寒暄並互道新年祝福。(臺中市榮服處提供)