臺中榮服處訪視高齡榮民 轉達輔導會關懷之意

為關懷中高風險榮民前輩，臺中市榮民服務處處長羅籝洋日前偕同責任區輔導員，前往北屯區探視高齡榮民及義務役傷殘榮民，親自轉達輔導會對榮民長輩的關懷之意。

訪視過程中，除細心關懷中、高風險榮民的生活狀況與身體健康情形外，並殷切提醒長輩善加運用輔導會提供的「就醫綠色通道」及「安心御老平台」等照護資源，以利在緊急或重大傷病時，能即時獲得妥善且周全的醫療協助。

此次特別訪視服役期間因公致殘的朱姓榮民，朱伯伯現領有就養金及贍養金，對榮服處多年來持續關懷訪視，以及今年初協助裝設遠距照護系統並申請長照資源，使其生活得以穩定安頓，表達由衷感謝；羅籝洋並指示責任區輔導員持續關懷個案需求，對榮民在生活上所面臨的困難，應即時提供必要協助，以落實周全照顧服務。

羅籝洋表示，透過「安心御老平台」，榮服處能整合個案就醫資訊並即時回報系統，由醫療端個案管理師協助轉診安排與用藥確認，家屬亦可即時掌握就醫進度與後續照護規劃；透過榮服處、醫療端與家屬三方分工合作、資訊互通，不僅有效縮短候診與往返時間，更能確保醫療與照護的連貫性，為榮民長輩建構完善且周延的守護網絡。

面對高齡化社會、疾病風險升高及家庭支持功能逐漸弱化等挑戰，臺中市榮服處將持續透過跨專業合作，強化照護服務網絡，讓每一位榮民及其眷屬都能獲得即時、妥適且安全的照顧，具體展現輔導會用心關懷與提升高齡榮民(眷)照護品質的努力。

臺中市榮服處處長羅籝洋探視北屯區高齡榮民，提醒長輩善加運用輔導會提供的「就醫綠色通道」及「安心御老平台」等照護資源。(臺中市榮服處提供)

