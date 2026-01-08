臺中榮服處鏈結社福資源 關懷火災受災遺眷

記者黃清衛／綜合報導

臺中市榮民服務處獲悉，所屬遺眷胡女士居住房屋於日前因鄰宅火災延燒而遭波及，導致房屋全毀、無法居住。榮服處第一時間啟動關懷與協助機制，主動了解遺眷及家屬的身心狀況與生活需求，展現高度同理心與積極服務的精神。目前胡女士與長子已暫時由次子接回同住，以確保家人居住及生活安全。

為表達關懷之意，臺中市榮民服務處副處長謝秀芬昨（7）日率同仁親赴慰問，並致贈急難救助金新臺幣1萬元，協助遺眷度過眼前難關。同時也主動整合社會資源與相關單位，責成專人協助胡女士申辦市府安遷救助、後續生活補助及其他必要福利措施，期盼在最短時間內提供實質協助，減輕災害對生活所造成的衝擊。

謝秀芬表示，照顧榮民及其遺眷是榮服處責無旁貸的使命，對於遭逢重大變故的家庭，更應主動關懷、即時伸出援手。臺中市榮民服務處未來將持續關心該案後續情形，整合公私部門資源，提供必要且持續的協助，陪伴遺眷逐步穩定生活、走出困境。

臺中市榮服處副處長謝秀芬關懷遺眷胡女士，並致贈急難救助金，協助遺眷度過眼前難關。(臺中市榮服處提供)

臺中市榮服處積極整合相關單位，期盼在最短時間內提供實質協助，減輕災害對生活所造成的衝擊。(臺中市榮服處提供)