臺中榮服處關懷訪視榮民眷 提醒維護身體健康

臺中市榮民服務處處長羅籝洋今（16）日率責任區輔導員前往北、西區探視高風險榮民及遺眷，親切問候長輩們的生活近況與健康情形，並致贈暖心禮盒乙份；提醒長輩們要多添加衣物，做好保暖，以維護身體健康，以及使用電暖器、瓦斯爐及熱水器等要多留意用電用火安全，確保居家生活平安無虞。

高齡94歲榮民張伯伯表示，非常感謝榮服處時常來訪探望，自已雖然獨居生活，但總能深刻感受到榮服處的關懷與慰問；張伯伯服役期間擔任空軍運輸飛行員，也曾任駐外連絡官等要職，育有3子均有成就且住在附近，假日兒孫會輪流返家陪伴及外出聚餐，孫子輩中亦有擔任醫師行醫救人，讓他倍感欣慰。張伯伯雖然年事已高，但頭腦清楚，思路敏捷，平時注重保養，尤其飲食清淡，因此得以安享高壽。

羅籝洋表示，年長榮民早年從軍報國，犧牲奉獻青春歲月，退役後仍持續為社會付出，對國家與社會有著不可抹滅的貢獻。他也當場叮囑服務同仁務必加強對年長榮民的訪視頻率與照顧品質，積極連結社會資源，讓每一位榮民及其眷屬都能安心生活，真切感受到輔導會長久而溫暖的關懷與照顧。

