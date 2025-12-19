臺中榮民總醫院埔里分院成功通過ISO品質管理系統續評認證

埔榮不斷追求卓越的醫療品質與服務效能。（圖：院方提供）

臺中榮民總醫院埔里分院，順利完成ISO品質管理系統的續評認證作業，認證過程嚴謹，充分展現了埔里分院對於提供優質醫療與行政服務的堅定承諾，成功通過續評認證，不僅是埔里分院在品質管理上的重要里程碑，更象徵著醫院將持續以高標準的國際認證規範，為民眾的健康福祉提供堅實的保障。



續評作業由TAF財團法人全國認證基金會及法標國際驗證機構進行聯合見證，驗證團隊抵達埔里分院，隨即展開為期八小時的全面審查，為確保驗證結果的客觀性與代表性，查核範圍採嚴格的抽樣方式，共計抽查十五個單位，涵蓋醫技單位及行政單位等核心部門。

驗證團隊依循國際標準規範，仔細檢視各項標準作業流程、服務品質指標、文件控管以及持續改善機制等，確保醫院的品質管理系統符合國際標準要求並能有效運行，臺中榮民總醫院埔里分院管理代表副院長表示，續評認證，是對全體同仁長期努力的最佳肯定，為大埔里地區及鄰近鄉鎮的民眾提供更安心、更高品質的照護服務。