臺中榮總埔里分院深化融合樂遊日月潭

▲年度秋遊於日月潭開心大合照。(院方提供)

為增進住民的社區參與與生活體驗，臺中榮民總醫院埔里分院附設護理之家「養樂居」舉辦秋遊活動，結合魚池日照中心參訪與日月潭遊湖行程，透過自然景觀、人文導覽與手作體驗，讓住民在秋日暖陽中感受豐富的文化與生活樂趣。

為提供更安全、便利的外出交通，活動全程特別申請南投縣政府大型復康巴士協助接送，使行動不便的住民也能安心參與旅程，展現無障礙友善的照護品質，抵達魚池日照中心後，展開社區適應及「艾草薰香手作」活動，住民親手製作天然艾草薰，課程中促進感官刺激與手部精細動作，並在淡雅草香中獲得放鬆與成就感。

在日月潭水社碼頭，特別為住民包下電動遊湖船，以更穩定、安靜且安全的方式遊湖，從水社碼頭至玄光碼頭的航程中，由專業導覽人員全程介紹日月潭各大景點，包含涵碧半島、拉魯島、山光水色等地標，讓住民在欣賞湖光山色的同時，也能更深入了解日月潭的自然與人文故事。