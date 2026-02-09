▲臺中榮總埔里分院護理之家辦理員工家庭日，親子走進院區感受長照工作的溫暖日常。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】臺中榮民總醫院埔里分院附設護理之家日前舉辦「員工家庭日」活動，透過親子共訪院區的方式，促進員工與家庭成員間的情感交流，也讓家屬深入了解長照機構的工作內容與照護使命。活動共迎來8位小小訪客，首次踏入院區，展開一段充滿驚喜、笑聲與溫度的探索旅程。

活動一開始，小朋友們在家長陪同下參觀院區環境，從門診、護理部到養樂居，一路上不時傳來孩子們的驚嘆聲。當參訪隊伍來到院長室時，院長特別放下繁忙公務，以親切笑容迎接這群可愛的小小訪客，親民溫和的互動讓孩子們毫不拘束，其中更有小朋友主動分享自己帶來的零食，溫馨畫面讓現場笑聲不斷。

隨後，在護理部主任的貼心安排下，贈送小朋友點心並進行輕鬆交流。孩子們一邊好奇探索爸爸媽媽的工作環境，一邊分享在家中與父母相處的生活點滴，童言童語流露出純真情感，也讓同仁們深刻感受到工作的價值與成就感。

下午時光則由養樂居的明星陪伴犬「養樂多」溫馨登場。這隻金毛犬性情溫和、模樣討喜，立刻成為孩子們的焦點。孩子們開心地撫摸、餵食、合影，笑聲在長照大樓中此起彼落，為院區注入滿滿療癒能量。

活動結束後，許多同仁感性分享：「孩子終於知道爸爸媽媽每天在做什麼了。」、「能邀請家人走進我們的工作環境，覺得特別有意義。」、「今天能在工作時看到孩子，感到格外安心與開心。」不僅拉近了親子距離，也讓家屬更加理解與支持醫護及照護工作的辛勞與專業。

小朋友們也留下真摯回饋：「養樂多好可愛！」、「還想再來找院長伯伯玩！」、「我以後也想像媽媽一樣幫助別人！」孩子眼中閃閃發亮的笑容，成為對醫療團隊最珍貴的肯定。