臺中榮總攜手榮服處、福華飯店 寒冬送暖獨居榮民

記者張益銘／臺中報導

為關懷年長榮民眷及家庭，讓他們在春節也能感受年節的溫暖，臺中榮民總醫院、財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會，與臺中榮民服務處、臺中福華大飯店攜手獻愛，結合社會資源寒冬送暖，贊助百份五星主廚年菜；今（12）日由惠康基金會董事長也是臺中榮總院長傅雲慶，與臺中市榮服處處長王怡文，在臺中福華大飯店張主廚的巧手準備中，來到烏日區榮民尹𪿖吉爺爺家中溫馨圍爐、歡聚過好年，提前向尹爺爺拜年，更傳遞滿滿祝福與關懷。

尹𪿖吉爺爺是單身榮民，今年103歲高齡，長年茹素，平日有同住的榮遺眷76歲蔣阿姨照顧，身體上除了雙腿較無力，步行較慢，近年來多在中榮皮膚科、眼科及高齡醫學科門診追蹤。尹爺爺在信仰上每天在家虔誠參拜關公，生活中規律念佛經和看電視，平日也接受長照家務協助、送餐服務，這樣高壽沒有重聽、不須使用助行器，身體算十分硬朗。

尹爺爺住在烏日學田路便行巷，為地主無償租予，附近多是多年老鄰居，來來往往互相探望關照，臺中市榮服處輔導員也經常來訪視關心。在了解尹爺爺的需求後，傅雲慶特別準備二件羽毛外套，也讓蔣阿姨一起新年換新裝，另外，也有保暖內衣、尿布等生活物品，讓老人家有個溫暖平安的新年。

此次活動由臺中榮總、惠康基金會及臺中福華大飯店贊助，由主廚團隊用心準備豐盛的年菜，臺中市榮服處同仁親送到府，關心長輩生活起居與身體狀況，並致贈新春祝福，收到年菜的榮民眷紛紛表達感謝，臉上洋溢著幸福笑容，場面溫馨感人。

傅雲慶表示，臺中榮總提供榮民眷完整醫療照顧服務外，更積極回饋社會，許多年長榮民眷因行動不便或家人不在身邊，無法與親友團圓圍爐，今年是第11年舉辦這樣的圍爐及致送年菜活動，將象徵團圓的年菜送到長輩家中，讓長輩們即使不出門，也能感受過年的喜氣與社會的溫暖。

王怡文特別感謝臺中榮總、惠康基金會及臺中福華大飯店合力協助，此次跨機構合作，不僅展現公私協力的良好典範，也讓愛與關懷在新春佳節前夕，走進每一個需要被照顧的家庭，為新的一年揭開溫暖序幕，並期盼藉此活動拋磚引玉綿延愛心，讓長者們在歲末寒冬之際，感受到年節氣氛開心過年。

