臺中榮總攜手跨院專家 推達文西手術深度培訓

現代外科手術講求精準與微創，訓練難度日益提高，為改善年輕外科醫師臨床操作機會不足的問題，臺中榮民總醫院自10月27日起舉辦為期六天的「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，結合多院專家共同指導，其中五天規劃為國內少見的大體深度實作訓練，並首次開設夜間課程，讓臨床醫師能兼顧工作與進修。

臺中榮總達文西手術中心執行長周佳滿表示，傳統外科教學多仰賴影片與書本學習，缺乏實際操作經驗。即使虛擬實境技術逐漸成熟，仍無法完全取代真實手術的臨場感與手感。受限於學習成本、訓練壓力與風險責任，外科專業人力逐年減少。隨著精準醫療與微創手術的發展，達文西手術的重要性日增。透過大體訓練，學員能在安全且貼近臨床的環境中練習，熟悉人體構造與操作流程，強化判斷力與技術水準，進而確保醫療品質與技術傳承。

此次課程在院長傅雲慶及名譽院長陳適安支持下舉行，課程內容包含動物實驗、模擬器教學及多專科大體實作。師資陣容包括臺中榮總一般外科陳怡如主任、泌尿醫學部王賢祥主任與楊晨洸主任等11位達文西手術專家，並邀請梧棲童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長、中山醫學大學附設醫院彭正明主任、國立成功大學附設醫院曾堯麟主任等多位權威共同授課。

培訓課程涵蓋一般外科、胸腔外科、婦科、泌尿科及小兒外科等領域，實作內容包含胰臟、肝臟及胸腔切除術、子宮肌瘤切除、前列腺根除術、腎部分切除及小兒消化道重建等多項微創手術。與國內多數僅為兩至三天的大體課程相比，此次六天深度培訓通過台灣機器人手術醫學會等多個專業學會認證。院方期望藉此計畫建立外科教學新典範，促進全台醫師精進微創與機器人手術技術，推動台灣外科醫療持續與國際接軌。