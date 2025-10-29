臺中榮總結合跨院專家 打造達文西手術深度培訓

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】外科醫師訓練越來越不容易！現代手術講求精準與微創，傷口更小、容錯率更低，主治醫師往往不敢讓學員實際上刀，年輕外科醫師缺乏練習機會。為強化臨床訓練、提升教學品質，臺中榮總自10/27起舉辦為期6天的「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，其中5天結合跨院專家、特別規劃國內少見的大體深度實作訓練，並首次開設夜間課程，讓臨床醫師兼顧工作與進修。

臺中榮總達文西手術中心周佳滿執行長指出，過去醫學生多靠影片、書籍學習，缺乏實際操作經驗，面對真實手術時手足無措，甚至因此打退堂鼓。雖然虛擬實境可協助模擬訓練，但仍難取代真實操作的臨場感與手感，或將醫師送往國外培訓。學習環境壓力大、訓練時間長、成本高，再加上責任風險重，讓外科越來越難吸引新血。

臺中榮總辦理「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，結合跨院專家教學、規畫大體深度實作訓練，並首次安排夜間課程。（圖/記者廖妙茜翻攝）

外科醫師還須面對精準醫療與微創手術趨勢，達文西手術重要性與日俱增。透過大體訓練，醫師能在安全、真實的環境中練習，熟悉器官構造與手術步驟，不但強化臨床判斷，也確保手術品質與技術傳承。臺中榮總此次實作課程幫助外科醫師快速銜接臨床需求，讓學習更有效率。

本次課程在臺中榮總傅雲慶院長與陳適安名譽院長支持下舉辦，內容包括基礎動物實驗、模擬器教學與多專科大體實作。師資包括臺中榮總外科部一般外科陳怡如主任、泌尿醫學部王賢祥主任及楊晨洸主任等共11位院內達文西手術精熟醫師，與梧棲童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長、中山醫學大學附設醫院達文西微創手術中心彭正明主任、國立成功大學附設醫院胸腔外科曾堯麟主任等專家權威共同授課。

課程涵蓋一般外科、胸腔外科、婦科、泌尿科及小兒外科等領域，實作主題包含胰臟切除、肝切除、胸腔切除、子宮肌瘤切除、前列腺根除術、腎部分切除、小兒泌尿及消化道重建等微創手術。

與國內過去多數2至3天的大體課程不同，這次深度實作獲台灣機器人手術醫學會等多個專業學會認證。院方希望藉此培訓打造國內外科教育新典範，帶動全台醫師共同提升微創與機器人手術能力，讓台灣外科醫療在國際舞台持續發光。