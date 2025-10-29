臺中榮總結合跨院專家 打造達文西手術深度培訓
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】外科醫師訓練越來越不容易！現代手術講求精準與微創，傷口更小、容錯率更低，主治醫師往往不敢讓學員實際上刀，年輕外科醫師缺乏練習機會。為強化臨床訓練、提升教學品質，臺中榮總自10/27起舉辦為期6天的「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，其中5天結合跨院專家、特別規劃國內少見的大體深度實作訓練，並首次開設夜間課程，讓臨床醫師兼顧工作與進修。
臺中榮總達文西手術中心周佳滿執行長指出，過去醫學生多靠影片、書籍學習，缺乏實際操作經驗，面對真實手術時手足無措，甚至因此打退堂鼓。雖然虛擬實境可協助模擬訓練，但仍難取代真實操作的臨場感與手感，或將醫師送往國外培訓。學習環境壓力大、訓練時間長、成本高，再加上責任風險重，讓外科越來越難吸引新血。
外科醫師還須面對精準醫療與微創手術趨勢，達文西手術重要性與日俱增。透過大體訓練，醫師能在安全、真實的環境中練習，熟悉器官構造與手術步驟，不但強化臨床判斷，也確保手術品質與技術傳承。臺中榮總此次實作課程幫助外科醫師快速銜接臨床需求，讓學習更有效率。
本次課程在臺中榮總傅雲慶院長與陳適安名譽院長支持下舉辦，內容包括基礎動物實驗、模擬器教學與多專科大體實作。師資包括臺中榮總外科部一般外科陳怡如主任、泌尿醫學部王賢祥主任及楊晨洸主任等共11位院內達文西手術精熟醫師，與梧棲童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長、中山醫學大學附設醫院達文西微創手術中心彭正明主任、國立成功大學附設醫院胸腔外科曾堯麟主任等專家權威共同授課。
課程涵蓋一般外科、胸腔外科、婦科、泌尿科及小兒外科等領域，實作主題包含胰臟切除、肝切除、胸腔切除、子宮肌瘤切除、前列腺根除術、腎部分切除、小兒泌尿及消化道重建等微創手術。
與國內過去多數2至3天的大體課程不同，這次深度實作獲台灣機器人手術醫學會等多個專業學會認證。院方希望藉此培訓打造國內外科教育新典範，帶動全台醫師共同提升微創與機器人手術能力，讓台灣外科醫療在國際舞台持續發光。
其他人也在看
會宋濤遭綠剿 蕭旭岑嗆無能扯後腿
準國民黨副主席蕭旭岑28日在天津會晤國台辦主任宋濤，民進黨指中共鎖定國民黨核心，進入「統戰新階段」；對此，蕭旭岑昨反批民進黨政客沒本事維持台海和平與兩岸關係，又阻止國民黨守護台灣人利益，是在扯後腿，對不起台灣人。中時新聞網 ・ 5 小時前
高球》富邦長春公開賽登場 周宏男並列第4地主最佳
富邦長春公開賽今天正式點燃戰火，泰國名將馬山、新加坡好手馬瑪及中國高手張連偉，賽事首日均繳出低於標準桿2桿的70桿，暫時並列第1，尋求衛冕的泰國好手托馬倫儘管首輪開球與推桿狀況不甚理想，但仍然擊出71桿成績，與台灣表現最佳的周宏男並列第4，以1桿之差緊追在後。自由時報 ・ 14 小時前
成大醫院導入即時影像導航 脊椎手術更精準與安全
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：成大醫院骨科部林政立醫師／成大醫院提供 傳統脊椎畸形手術必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差即可能影響神經功能。成大醫院新好醫師新聞網 ・ 11 小時前
長興自結9月稅前淨利1.5億元、年增7%，下半年各事業部門營收狀況穩定
【財訊快報／記者張家瑋報導】長興(1717)自結9月稅前淨利1.5億元，較去年同期成長7.06%，每股稅前淨利0.13元；累計前9月稅前淨利18.22億元、年減9.74%，每股稅前淨利1.55元。長興9月營收34.27億元，較上月微增1.85%、較去年同期減少5.28%；受產品組合影響，毛利率略減，單月營業利益1.13億元雖不及上月，但仍較去年同期成長30.01%；9月稅前淨利1.5億元，較去年同期成長7.06%。長興表示，下半年長興各事業部門營收狀況穩定。其中電子材料部門的精密設備，受惠AI伺服器對IC載板需求明顯增溫，真空壓模設備預期出貨增加，旺季效應可期，第四季至明年上半年營運動能保持不墜。長興為亞洲最大合成脂、全球最大乾膜光阻劑及全球前三大UV光固化樹脂供應商，附加價值高、出貨穩定，上半年營收佔比分別為合成樹脂48.5%、電子材料25.6%、特用材料25.4%。財訊快報 ・ 1 小時前
足球》世界盃熱潮催動贊助激增！ 美國足協2025收入81.4億台幣創八年新高
美國足球協會公佈2025年度財政報告，受惠於2026世界盃熱潮帶動，總收入達2.637億美元（約81.4億台幣），創下近八年新高。其中贊助收入激增19%，達1.211億美元（約37.4億台幣），包括與家得寶（The Home Depot）、美國銀行、漢高（Henkel）、金賓威士忌(Jim Beam)及赫力昂(Haleon)等知名企業簽訂新合作協議。值得注意的是，儘管收入增長強勁，協會淨利潤卻從2024年的910萬美元（約2.8億台幣）微幅下降至830萬美元（約2.6億台幣）。除商業贊助外，協會透過慈善捐贈籌得5,030萬美元（約15.5億台幣），位於亞特蘭大郊區的2.5億美元（約77.1億台幣）國家訓練中心計畫亦推動募款活動大幅增長。十一月份美國國家隊賽事密集，男足由主教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）領軍，將於11月15日迎戰巴拉圭，11月18日對決烏拉圭；女足在教練海斯（Emma Hayes）執掌下，則於11月28日及12月1日與義大利隊進行兩場交鋒。更多新聞推薦• 更多》歐美足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 15 小時前
高蹺鴴現蹤官田大隆田
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】官田區是臺南埤塘與聚落優雅共存的一方淨土。大隆田生態文化園區前身為隆田新互傳媒 ・ 10 小時前
廚餘大峽谷消失？卓揆點名台中改焚化 清運業怒了：排長龍被迫加班
全台禁廚餘養豬，台中市原本指定進四處掩埋場，因民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，卓揆昨點名台中改進，市府因此開放文山、烏日焚化...聯合新聞網 ・ 13 小時前
全國孝行獎首度移師澎湖舉行 賴清德親臨表達祝賀與敬意
【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】擁有43年歷史的「全國孝行獎」表揚活動，今年首度移師世界最美麗海灣「澎湖」互傳媒 ・ 14 小時前
旅與日子 (正式預告) | 電影預告
閃耀的夏日海灘上，一位與這裡格格不入的男子，遇見了一位鬱鬱寡歡的女子，兩人就只是共同度過了一些時光。李是一名編劇，在創作上陷入了瓶頸，於是決定踏上一段旅程。冬日裡，她住進一間破破爛爛的民宿，屋頂上厚重的積雪感覺隨時都會崩塌。她在那遇見了懶散的民宿老闆，弁造。這間民宿沒有暖氣，甚至連被褥都得自己鋪…… 改編柘植義春的原作，本片為導演三宅唱勇奪金豹獎的得獎之作，找來活躍於日韓兩地、獲得日本奧斯卡影后殊榮的沈恩敬，為主角李注入了生命。堤真一則以他獨特的演技，塑造出獨一無二的弁造這個角色。此外，還有河合優實、高田萬作以及在柘植作品中不可或缺的資深演員佐野史郎也參與演出。本片聚集了日本電影界首屈一指的實力派演員陣容。 上映日期：2025-12-12Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 22 小時前
世界中風日 嘉縣衛生局：千人響應醫起722活動
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣衛生局響應10月29日「世界中風日」，舉辦「響應世界中風日暨千 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
女移工宿舍產子 丟棄水溝斷氣
記者陳金龍∕台中報導 台中市潭子區潭富路一處水溝二十九日上午有民眾發現一名死亡男嬰，…中華日報 ・ 11 小時前
擋土牆崩塌 錦秀碧瑤社區撤離安置
新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆日前坍塌，受影響的27位錦秀社區住戶，今日暫時移往雙城活動中心安置。慈濟志工帶著上人祝福，組隊啟動關懷行動，送上生活所需與溫暖慰問，陪伴居民暫時離開家園的不安心情...大愛電視 ・ 14 小時前
闖屏東焚化廠偷倒廚餘 兩嫌交保
萬丹鄉某處載有外縣市廚餘的畜牧場車輛，兩度闖關前往焚化廠偷倒廚餘，並與環保局、地磅人員發生拉扯；屏東檢方聲押施姓及林姓涉嫌人，經屏東地院裁定兩人分以九萬及兩萬元交保。屏東縣府為防堵非洲豬瘟疫情擴散，嚴禁外縣市廚餘進入縣內崁頂焚化廠處理，僅開放專供縣內產源廚餘去化。萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾八十七噸廚餘進入焚化廠，經發現有大量混入外縣市廚餘並涉申報不實；環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理。未料，該畜牧場二十八日仍派出兩部車輛強行闖越焚化廠管制區入內傾倒，行徑囂張；環保局立即通報警方到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依法移送屏東地檢署偵辦。檢察官漏夜訊問施姓及林姓被告後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
歷史底蘊+豐富美食 台南最強景點年吸2千萬人次
台南市 / 綜合報導 這次的宣傳片鎖定南台灣進行拍攝，其中台南除了是美食之都外，這座城市擁有深厚歷史底蘊，因此吸引旅客造訪，根據交通部觀光署最新統計，台南最受歡迎的前三個景點，分別是國華商圈、正統鹿耳門聖母廟及海安商圈，位居冠軍的國華商圈，今年前8個月就吸引2千多萬人次造訪。宣傳片中「台南」除了是美食之都外，也是擁有深厚歷史底蘊的古都，因此這個觀光勝地，每到假日總是人擠人，這些景點當中，哪些是最夯、最熱門的呢？現在交通部觀光署統計，2025年1月到8月，最受歡迎的景點，國華商圈奪下冠軍寶座，接著是正統鹿耳門聖母廟與海安商圈。當地店家說：「活動比較多，而且滿創新的。」遊客說：「這邊的景點就是比較集中。」國華商圈以驚人的2千多萬人次位居人氣榜首，主要是商圈匯集眾多美味小吃，有排隊美食，也有隱藏版老店，而且串聯周邊景點，包含正興街、神農街等。遊客說：「其實以前沒這麼熱鬧應該是後來有經過一些改變，滿復古的，對就古色古香，復古的裝潢風格帶小朋友來看看。」神農街保留清朝到日治時期的古老建築風格，正興街則是有許多獨特風格小店，老宅被改造成文青風，老屋新生別具風格，在地店家說：「漂亮然後還有台南的在地那種文化風味。」上榜的海安商圈，因為緊鄰國華街，加上逢年過節，都會舉辦各種活動，參加民眾(10.26)說：「謝謝，兩隻手拿喔。」以這次的萬聖節派對來說，連續2天活動就吸引上萬人次共襄盛舉。另外奇美博物館，雖然只排在第18名，但當月仍有高達近40萬人次造訪，尤其近期又將有大展登場，人潮到時只會節節攀升，旅客來台南無論是想走進人文巷弄，還是細細品味在地美味，都能享受城市熱情，留下難忘體驗。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
天氣》明晚變天「東北季風再襲」 2地區連5天濕又涼
明（30）日東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加。氣象署指出，周五（31日）到下周一（11月3日）持續受到東北季風影響，北部及宜蘭地區有局部短暫雨。中時新聞網 ・ 12 小時前
「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」得獎作品11月1日高雄精典重現 免費開放登記
「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」得獎作品11月1日高雄精典重現 免費開放登記 【記者蔡富丞/綜合報導】由文化部 […]民眾日報 ・ 11 小時前
59歲坣娜病逝！紅斑性狼瘡「6大警訊」 恐釀腎衰竭
59歲藝人坣娜因「紅斑性狼瘡」復發病逝，引發粉絲不捨。紅斑性狼瘡是一種慢性全身性的自體免疫疾病，好發於20歲至40歲女性，一般徵象包括「胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦、口腔潰瘍」，或出現皮膚疹、貧血、頭痛、落髮等症狀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
社會企業世界論壇揭幕！逾50國創新者齊聚
來自50多個國家的「社會創新者」，齊聚台北，展開年度交流盛會！「社會企業世界論壇」29日盛大開幕，聚焦高齡照護、氣候變遷與科技議題，現場還有「永續品牌市集」，讓民眾體驗社會創新能量。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
中央組疫調團隊外傳中市府信用破產農業部長澄清 中市府：感謝中央指導關心
非洲豬瘟中央災害應變中心29日開會決定，中央將組成疫調團隊，協助地方政府釐清疫情疑點，外傳因為中市府第一輪疫調信用破產。農業部長陳駿季說，主要是釐清速度太慢，希望能更快釐清相關問題，與信用破產無關。台中廣新聞網 ・ 9 小時前
《美股》鮑爾稱12月降息非定論 道瓊軟/費半續漲
MoneyDJ新聞 2025-10-30 06:56:56 郭妍希 發佈聯準會(Fed)雖如期降息一碼，但主席鮑爾(Jerome Powell、見圖)稱12月降息並非定案，美國四大指數29日聞訊漲幅急遽收斂，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數甚至翻黑收在平盤以下。 道瓊工業平均指數10月29日終場下跌0.16%(74.37點)、收47,632.00點，結束連續3個交易日創歷史收盤新高的態勢。那斯達克指數上漲0.55%(130.98點)、收23,958.47點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。標準普爾500指數微跌0.3點、收6,890.59點，結束連續3個交易日創歷史收盤新高的態勢。費城半導體指數上漲1.85%(133.22點)、收7,327.93點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。 聯邦公開市場委員會(FOMC) 29日結束貨幣政策會議後如期降息一碼至3.75~4.00%，同時宣布要有限度地重新購買公債，消息傳來一度帶動美股漲幅擴大。 FOMC聲明並提到，由於美國政府關門導致諸多經濟數據未能如期公布，使其決策過程面臨限制。 本次有10位FOMC成員投票贊成降息一碼、有兩名反對。FeMoneydj理財網 ・ 2 小時前