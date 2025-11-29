臺中榮總表揚志工 不忘初心傳愛揚善

記者吳典叡／綜合報導

臺中榮民總醫院於今（30）日舉辦「第50期志工表揚大會暨全隊教育訓練」，共200多位志工齊聚一堂，今年適逢志工隊成立第43週年，自民國71年院方成立第一期「志願工作服務隊」以來，四十餘年間已有無數志工陪伴臺中榮總成長，成為臺中榮總發展道路上最重要的力量。

臺中榮總本次大會共表揚153位服務表現優異的志工及幹部，肯定其在院內導引、病人支持、行政協助等面向的長期投入。而在院外獎勵方面，志工夥伴也締造亮眼成績，全年共有124位志工獲得中央及地方獎勵，

廣告 廣告

副院長周元華致詞表示，志工是臺中榮總最珍貴的資產，各項服務不僅落實病人安全，更呼應醫院推動ESG與社會共好精神。他分享到，院內巡視時常看見志工穿著亮眼的藍色背心，主動協助病患與家屬，成為醫院裡「最溫暖、最可靠的存在」。

臺中榮總本次大會特別表揚服務時數達標、長期投入以及具特殊優良事蹟的志工代表，肯定其長期為院務默默付出的精神。每位得獎者皆以穩定服務、誠懇態度與團隊合作，成為同儕學習的典範。院方也期望藉表揚活動激勵更多志工持續投入，共同打造更周全完善的就醫環境。

今年教育訓練特別邀請靜宜大學王秀燕副教授以「不忘初心散播愛：醫務志工終生行」為題演講，分享志願服務的核心價值、服務動機維持與情緒調適，引發志工熱烈共鳴。目前志工隊已邁入第51期，累積超過400位志工持續投入服務。院方期盼未來能有更多志工在院內外發光，攜手打造更友善、更具溫度的醫療環境。

臺中榮民總醫院舉辦「第50期志工表揚大會暨全隊教育訓練」，共200多位志工齊聚一堂。（臺中榮民總醫院提供）

臺中榮總本次大會共表揚153位服務表現優異的志工及幹部，肯定其在院內導引、病人支持、行政協助等面向的長期投入。（臺中榮民總醫院提供）