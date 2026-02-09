臺中樂成宮寒冬送暖 助弱勢族群過好年

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市樂成宮旱溪媽祖在今（9）日舉行寒冬送暖活動，除幫助東區弱勢家庭，每戶頒慰問金2000元、還有白米和食用油等物資；另發放3公斤白米給南區、大里、太平、烏日等鄰近地區的弱勢族群，總數超過5000戶。樂成宮董事長何敏誠表示，希望藉由「寒冬送暖」幫助弱勢邊緣戶能平安度過寒風刺骨的冬天，讓媽祖的慈悲傳遞到社會每個角落。

何敏誠說，今年東區受惠弱勢家庭共有480戶，每戶致送春節慰問金2,000元、白米3公斤2包、食用油3公升1瓶；及南區674戶、南屯區832戶、太平區1028戶、大里區1376戶、烏日區319戶及霧峰區310戶等共有4,539戶，每戶致送白米3公斤1包；合計捐出慰問金96萬、白米16,497公斤5,499包、食用油1,440公升480瓶。

何敏誠指出，希望秉持媽祖「慈悲、博愛、普渡眾生」的懿德，藉此活動拋磚引玉，讓各界善心人士及公益團體參與，才能擴大辦理，使更多弱勢家庭受惠；樂成宮也盼藉由「寒冬送暖」，幫助弱勢邊緣戶能平安度過寒風刺骨的冬天。

何敏誠強調，關懷是持續而為的，未來樂成宮將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任；期盼能持續把關懷與善念注入到臺灣這片美好的土地上，讓弱勢家庭在年節到來的時刻、也能夠享受到溫暖。

115年度樂成宮歲未寒冬送暖活動今日登場。（樂成宮提供）