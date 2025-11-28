臺中樂成宮頒旱溪媽祖獎助學金 同步啟動「媽祖造型光明燈」守護道安

記者蕭宇廷/臺中報導

2025財團法人臺中樂成宮今（29）日頒發「第十一屆旱溪媽祖獎助學金」，期望透過媽祖的鼓勵、學子們能用功唸書、努力向學；今年度計發出獎助學金205萬6,000元，共726名學生受惠。 而同日臺中市政府交通局也攜手樂成宮、舉行「媽祖造型光明燈」啟動儀式，既象徵媽祖的庇佑、也讓交通安全觀念進入家家戶戶。

樂成宮董事長何敏誠指出，樂成宮秉持媽祖「慈悲、博愛、濟世」宗旨，以禪揚聖德、宣化教義為服務主軸；尤其樂成宮香客眾多、資源來自四面八方，廟方認為「取之於社會、用之於社會」，因此把信眾無私的愛心奉獻妥善運用、發放獎助學金。

廣告 廣告

透過媽祖的鼓勵，期盼學子們能用功唸書、努力向學，未來在各行各業發光發熱，並為社會大眾貢獻心力；今年度計發出獎助學金205萬6,000元、共有726名學生受惠。

何敏誠表示，旱溪媽祖獎助學金已持續發放第11年，除去第七屆因疫情嚴峻無法辦理之外，11年累計已有5,602名學生受惠，發出的總金額將近1,505萬3,000元。

而旱溪媽祖獎助學金的發放，凡設籍於臺中市東區（旱溪、樂成、泉源、干城、東英、東信、東門、十甲、東南、東勢、合作、富台、富仁、振興、東興、東橋、新庄）等17里內達6個月以上，就讀國中、高中職、大專院校的學生，以及國小學童都可以申請，名額沒有上限，只要達到廟方規定申請門檻即可；國小學童部分，則是由東區各國小推薦每班2人受獎。

樂成宮獎學金小組召集人常務董事莊錦聰透露，旱溪媽祖獎助學金的發放，除媽祖鼓勵學生用功讀書、可望稍減父母經濟壓力之外；更重要的是，希望學子培養感恩回饋的觀念。未來能秉持善念、時刻抱持感恩之心，懂得惜福及飲水思源；學有所成後，持續回饋社會並幫助更多的弱勢者。

此外，交通局攜手樂成宮推出「媽祖造型光明燈」，今日也在廟埕舉行亮燈儀式，由交通局長葉昭甫與何敏誠共同啟動；希望長輩能把吊飾別在衣物或包包上、以提升夜間步行辨識度，落實中市府推動人本交通的用心與行動力。

而當象徵庇佑的吊飾燈亮起時，現場民眾紛紛驚呼「好神氣」、「卡哇伊」，迴響相當熱烈。

葉昭甫表示，長者夜間外出常因光線不足提高事故風險，交通局因此結合宗教信仰的力量，與樂成宮合作推出「媽祖造型光明燈」，讓交通安全宣導更貼近生活。「只要夜裡多亮一點、就能多一分安全。」

他指出，民眾參加交通局及樂成宮的宣導活動，即可免費獲得光明燈吊飾，象徵媽祖的庇佑、也讓交通安全觀念進入家家戶戶。

何敏誠提到，這是樂成宮首次與交通局攜手合作，希望透過光明燈的小小亮光、傳遞媽祖庇民的溫暖，也象徵市府與在地信仰共同守護市民安全；他也提醒民眾把光明燈帶回家時，也能提醒長輩在夜間行走要提高警覺。

臺中樂成宮11/29頒發旱溪媽祖獎助學金，同步攜手交通局啟動「媽祖造型光明燈」。 （樂成宮提供）

臺中樂成宮11/29頒發旱溪媽祖獎助學金，同步攜手交通局啟動「媽祖造型光明燈」。 （樂成宮提供）

臺中樂成宮11/29頒發旱溪媽祖獎助學金，同步攜手交通局啟動「媽祖造型光明燈」。 （樂成宮提供）

臺中樂成宮11/29頒發旱溪媽祖獎助學金，同步攜手交通局啟動「媽祖造型光明燈」。 （樂成宮提供）