臺中檢警環淨土專案威力掃蕩 查獲犯罪產業鏈
記者張秉淞／臺中報導
臺中地方檢察署於去（113）年接獲民眾檢舉非法收受處理營建廢棄物，隨即啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，日前臺中地方檢察署偵查終結，涉案業者超過20餘家，全案依違反《廢棄物清理法》第46條、第47條及第48條規定，分別起訴104人、緩起訴67人，合計171人，創下破紀錄案件規模。
環保局長吳盛忠今（26）日指出，此案由檢察官劉志文指揮，聯合內政部警政署保七總隊第三大隊中區中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、中市府環保局、中市警察局清水分局及法務部調查局中市調查處，共同展開調查。
專案小組運用雲端即時監控清運車輛GPS行車軌跡，並結合環域分析進行資料勾稽比對，成功溯源查出部分合法廢棄物清除機構及多家土木包工、裝潢修繕業者，涉嫌違法交付廢棄物處理，且不實申報廢棄物清理流向。
環保局說明，該集團以周姓業者為首，承租沙鹿區偏僻土地，謊稱作為停車場之用，實為設立非法營建廢棄物收容場所，不僅違法收受清除機構清運之營建廢棄物，亦開放多家土木包工及裝潢修繕業者自行載運廢棄物進場。場內堆置廢棄物數量高達數千立方公尺，非法獲利逾千萬元。專案小組透過科技偵查，即時掌握清運車輛GPS行車軌跡，並以環域分析勾稽比對，專案小組見時機成熟，於113年8月22日兵分24路發動大規模搜索，成功揪出上百名涉案人員。
專案小組調查亦發現，多家合法廢棄物清除機構利用不實申報流向的方式，將承攬之廢棄物送交周姓業者處理。周姓業者為處理場址內分類後衍生之廢棄物，竟再向環保機關申請合法清除許可文件，以虛構產源手法，將廢棄物申報送至合法再利用機構進行最終去化，企圖掩飾非法行為。
吳盛忠表示，檢警環等機關多年來持續透過聯合查緝機制，展現打擊環保犯罪的決心。呼籲新建、拆除工程、土木包工及修繕裝潢業者切勿心存僥倖，應將廢棄物交由合法機構清理，清除機構亦須如實申報清理流向。若涉及違反《廢棄物清理法》，除行政責任外，還要面臨1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1,500萬元以下罰金。
環保局提醒，民眾若發現重大環境污染情事，請立即撥打環保局報案專線04-23280380，或免付費專線0800-066666通報，共同守護環境。
沙鹿區犁份東段廢棄物堆置場址現場空拍廢木材堆置區畫面。（中市府環保局提供）
