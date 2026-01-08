臺中港務警察總隊參訪海巡中部分署 交流合作提升治安

記者黃清衛／臺中報導

為促進治安機關間的交流合作，強化海域安全維護量能，臺中港務警察總隊總隊長許明耀日前率領同仁前往海巡署中部分署進行參訪交流，透過實地觀摩與經驗分享，深化彼此情誼，攜手提升治安與救援能量。

海巡署中部分署特別安排多項專業裝備展示，包括偵搜犬動態展演，展現精準訓練成果；以及行動救援車、機動雷達車、遙控動力救生圈等科技裝備之靜態展示，讓臺中港務警察總隊同仁深入了解相關設備在海域巡防、災害應變及緊急救援任務中的實際運用，充分展現科技結合治安與救援工作的成效。

隨後，雙方前往嘉義艦進行參觀交流，透過近距離觀摩艦艇設施與任務分享，進一步促進實務經驗交流，深化合作共識。

海巡署中部分署副分署長林志宏表示，透過此次參訪交流，不僅強化跨機關間的合作與聯繫，也為未來共同執行海域安全、治安維護及救援任務奠定良好基礎。期盼未來持續保持密切合作，攜手守護海域安全，為民眾打造更安全、安心的生活環境。

臺中港務警察總隊至海巡署中部分署進行參訪交流，透過實地觀摩與經驗分享，攜手提升治安與救援能量。(海巡署中部分署提供)

雙方登上嘉義艦，透過近距離觀摩艦艇設施與任務分享，促進實務經驗交流，深化合作共識。(海巡署中部分署提供)

海巡署中部分署安排偵搜犬動態展演，展現精準訓練成果。(海巡署中部分署提供)

海巡署中部分署安排遙控動力救生圈裝備展示，讓臺中港務警察總隊同仁了解在緊急救援任務中的實際運用，展現科技結合救援工作的成效。(海巡署中部分署提供)