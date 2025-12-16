臺中港興建37、38號重件碼頭 將加入離岸風場建置行列

臺中港38號碼頭施工現況。（圖：臺中港務分公司提供）

臺中港務分公司主任祕書陳素芳表示，臺灣港務公司配合風場併網及區塊開發之離岸風電政策需求，斥資三十五億元興建臺中港37、38號兩座重件碼頭，預計於明（一一五）年三月完工。藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升臺灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規劃於一一五年五月供離岸風電第三階段區塊開發使用。

臺中港務分公司指出，臺灣港務公司配合國家推動離岸風力發電政策，自一○八年起已提供2號、5A、5B、36號、106號、107號碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區之製造商使用，目前已完成海洋、台電一期、海能、大彰化第一階段、彰芳西島、中能、允能等風場建置。

臺中港務分公司表示，依據經濟部公布之離岸風電第三階段區塊開發政策，預計一一五年後，每年將有一點五GW開發容量，以單一風場上限五百MW推估，每年將建置三座風場。經盤點港埠基礎量能，「臺中港37、38號碼頭」完工後，臺中港將提供三大預組裝基地，包含5A、5B、36號、37號、38號及107號碼頭，可同時提供三座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸，配合辦理中之「南填方區圍堤造地（五十公頃）」，使每一預組裝碼頭均搭配大於三十公頃後線土地儲放風機組件，符合產業每一風場開發需四百公尺碼頭搭配三十公頃土地之需求，並搭配臺中港「國產化專區」發揮整體產業發展之綜效，藉由離岸風電造就新興產業發展，提升人才培養，提供長期穩定之離岸風力設置市場需求量，促使本土化風電產業永續發展。