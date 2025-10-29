臺中港49週年慶智慧綠色永續轉型

「慶祝臺中港開港49週年暨2025中港風情·彩繪寫真兒童寫生比賽頒獎活動」臺中港務分公司副總經理陳中龍致詞。（圖：臺中港務分公司提供）

臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司（下稱臺中港務分公司）昨（廿九）日於震大國際會議中心，舉辦「慶祝臺中港開港四十九週年暨二○二五中港風情·彩繪寫真/兒童寫生比賽頒獎活動」，特邀請港區航港業界代表、政府機關及獲獎學童暨家長們共同歡慶，一同見證臺中港四十九年來輝煌成就與永續轉型嶄新面貌。

臺中港務分公司表示，臺中港自開港營運至今屆滿四十九年，在港區航商、業者及公、民營公司共同努力下，締造亮麗經營成果，對臺灣整體經濟發展貢獻良多。港口與國民生活及經濟發展密不可分，感謝各界長期以來與臺中港攜手合作屢創佳績。為加深與在地居民的連結，啟發下一代對港口的認識與想像，臺中港務分公司每年持續辦理「中港風情·彩繪寫真」兒童繪畫活動。鼓勵孩子們透過畫筆，描繪心目中多姿多彩的港口風情，用純真色彩喚起社會大眾對國際港口發展的關注，並推動港口與社區共融發展。

面對全球氣候變遷與2050淨零碳排的趨勢，臺中港積極實踐綠色轉型與智慧升級，推動一系列港區環境管理及智慧化措施，包括：建置空氣品質監測站、推廣船舶岸電設施、導入智慧能源管理系統，以及透過綠美化與植樹造林打造綠意盎然的港區景觀。更於今(114)年4月第三屆「ESG物流永續獎」中，以「打造智慧友善港區環境」專案榮獲「場域環境永續組」企業「金獎」。這份殊榮不僅肯定了全體同仁的努力，更是驅動臺中港持續邁向永續發展的強大動力。

臺中港務分公司強調，未來將持續深化智慧港區建設，落實ESG環境永續及企業社會責任。同時，也將一本初衷，持續發揮正向影響力，一同守護美麗家園，共同實現臺灣綠色經濟成長的願景。