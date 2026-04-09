臺中狼師教練案 立委指不適任教練查詢專區漏洞要求檢討

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立委羅智強質詢運動部部長李洋(取自立法院直播網站)

立法院教育及文化委員會今天（9日）邀請運動部部長李洋進行專題報告，對於近日臺中市發生狼師教練性侵學童案，立委指出此案凸顯制度失靈，且運動部雖有「涉及違法事件不適任教練查詢專區」可供查詢，但是卻存在漏洞，要求運動部檢討。

教委會邀請運動部部長李洋針對「如何落實全民運動、協助學校專項運動發展及運動科學發展成效之檢討等議題」進行專題報告，立委羅智強、陳培瑜、郭昱晴、陳秀寶等人關心臺中市狼師教練性侵學童案。

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立委羅智強於質詢時指出，相關案件中的教練是典型的性犯罪慣犯，質疑其為何仍能以無給職教練身分進入校園，並順利取得教練證資格。羅智強進一步關注，現行由運動部設置的「涉及違法事件不適任教練查詢專區」，在面對曾涉刑案但已緩刑期滿並持有良民證者，是否具有查核功能。對此，運動部部長李洋回應表示，若屬上述情形，目前查詢專區確實無法完整提供相關紀錄。

羅智強委員要求運動部針對相關制度進行檢討，並關注若有教練透過現行機制取得資格、規避過往違法紀錄之情形，主管機關將採取何種具體措施防堵，以避免制度漏洞影響校園安全。

另外，立委陳培瑜質詢時也相當憤怒地指出，臺中市的案件只是冰山一角，過去立委多次要求公開不適任教練姓名，卻一直無法通過，導致類似臺中狼師教練的案子不斷發生，運動部至今也毫無作為，讓這些狼師不斷危害孩子，陳培瑜委員要求運動部正視兒少工作證制度的建立。李洋部長回應，目前已經研議國民體育法草案，將進行修法。

立委郭昱晴則表示，此案突現制度失靈，要求運動部除了不適任教練查核機制外，也要建立全國校園跨縣市、跨場域的全國教練資料庫。另外，郭昱晴要求研議在網路上公開不適任教練的姓名，李洋部長回應，會在三個月內研議相關提案。