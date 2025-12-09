臺中百年市場裡的新「食」力！裴社長和林亦君深度探訪臺中傳統小吃 揭密麻薏湯、大麵焿的好滋味

裴社長與《鏡週刊》美食旅遊組副總編輯林亦君近日探訪臺中小吃，挖掘出許多細膩古早味。（鏡好聽提供)

裴社長與《鏡週刊》美食旅遊組副總編輯林亦君近日探訪臺中小吃，發掘臺中從傳統市場出發的好味道。這趟旅程徹底顛覆了兩人過往對臺中庶民小吃的印象，不僅挖掘出許多細膩古早味，更解開了在地人熱愛的「麻薏湯」、「大麵焿」與「臺中肉圓」的獨特美味密碼。

第二市場的翻轉美味：甘甜麻薏湯

第二市場是一座放射狀的六角樓建築，在日治時期販售高價商品為主，因此又被稱為「貴婦市場」。市場中有許多美味的小吃，最令裴社長驚喜的是在市場深處發現的季節限定美味——麻薏湯。

製作麻薏湯極為費工，尤其在產季尾聲，需使用竹畚箕不斷搓洗，去除苦汁，讓葉子的纖維被打散。

裴社長坦言，童年經驗讓他對麻薏的苦澀味餘悸猶存。然而，在第二市場品嚐到的麻薏湯，卻讓他大為驚艷。老闆娘指出，製作麻薏湯極為費工，尤其在產季尾聲，需使用竹畚箕不斷搓洗，去除苦汁，讓葉子的纖維被打散。湯中還加入黃地瓜，除了增加甜味，也與吻仔魚的鮮味巧妙融合，使苦澀感轉瞬即逝，化為清爽甘甜。

第三市場的美味好搭檔：大麵焿與東泉辣椒醬

裴社長發現東泉辣椒醬，不僅抵消了麵條的鹼味，更讓濃稠滑順的大麵焿產生甜味，口感加分。

兩人鎖定在地獨有的「大麵焿羹」，卻尋覓許久，終於在歷史悠久的第三市場發現。這碗外觀濃稠、麵體粗胖的庶民小吃，特色來自麵條中添加的「鹼水」。早期勞動人口多，麵粉加鹼水能讓麵條久煮不爛，飽足感更高。然而，現代人對於鹼水的味道常常卻步，裴社長發現東泉辣椒醬，不僅抵消了鹼味，更讓濃稠滑順的大麵焿產生甜味，口感加分，裴社長直呼終於找到台中人這麼愛東泉辣椒醬的原因。

第五市場的庶民寶藏：鹹湯圓與古早味麻糬

「味香鹹肉湯圓」的鹹湯圓外皮薄而Q彈，內餡飽滿，湯底以大量小白菜與肉燥熬煮，湯頭清爽不膩，讓裴社長回味無窮。

美旅職人林亦君提到第五市場號稱生活感最濃的市場，在地人常在此買菜並解決三餐。兩人特別對「味香鹹肉湯圓」印象深刻，鹹湯圓外皮薄而Q彈，內餡飽滿，湯底以大量小白菜與肉燥熬煮，湯頭清爽不膩，讓裴社長回味無窮。此外，市場旁的「麻糬之家」堅持古法，裴社長特別推薦現在已難得吃到的「古早味DIY麻糬」，麻糬要自己手工捏起沾花生糖粉，入口綿密Ｑ彈，充滿濃濃的古早味。

臺中後火車站老字號：在地獨特風格的肉圓

「台中肉員」的肉餡口感如同經過摔打的肉丸，充滿鮮甜的肉味與淡淡的胡椒香，與黑白醬汁搭配後，更展現出強烈的個性。

臺中後火車站的「台中肉員」令兩人大讚肉圓到了臺中就有臺中性格。不同於於彰化肉圓的重油或清蒸肉圓的清淡，這家肉圓有著獨樹一格的口感。肉圓皮極薄，卻能兼具Q彈與軟糯。愛吃肉圓的裴社長評價道，「台中肉員」的肉餡口感如同經過摔打的肉丸，充滿鮮甜的肉味與淡淡的胡椒香，與黑白醬汁搭配後，更展現出強烈的個性。

這次兩個外地食客探訪的結果，不僅為臺中傳統小吃的美譽平反，更突顯了這些傳統美食背後所蘊藏的在地人文厚度。下次到臺中旅遊時，不妨前去充滿歷史風情的老市場，細細品味那些傳承至今的好味道。

🥢裴社長 X 林亦君 台中美食之旅！ EP64節目上架

