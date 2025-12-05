臺中百業生活購物節 300攤百貨名品祭特惠

記者蕭宇廷／臺中報導

2025臺中百業生活購物節由臺中市商業促進會首度邀請臺中公會社團年終百貨聯合展銷，今（5）日上午於龍獅戰鼓團開場咚咚搶聲中，在臺中國際展覽館熱鬧開幕展出4天。全場共有300個攤位百貨大特賣，結合臺中市政府推出的「臺中購物節」、還享有超過450萬元獎勵；另外於展覽期間每日前168名入場民眾，可獲贈100元展場消費抵用購物券、於展場立即折抵消費；更加碼送機車及多項實用好禮， 打造臺中最大場室內年貨大街。

主辦單位指出，展覽期間好康亮點多，展場折抵消費，更有年終最實在的入場禮天天送、天天搶。亮點一， 300攤百貨年終大特賣，茶、酒、伴手禮、旅遊、婚紗、家具、家電，全都祭出優惠方案；臺灣茶酒咖啡伴手禮專區，更可讓你放手買起來！

亮點二，不僅免費入場、還有每日早鳥168名送百元購物券，可於展場折抵消費，是最實在的入場禮；園藝公會同時贊助100份療癒小盆栽天天送。亮點三，逛展集滿6個章，即可抽125cc機車、單車及實用家電抽獎禮。亮點四，日本宮崎縣跨海來臺，推廣宮崎木育DIY體驗及物產，並規劃了「臺日木育特展」、「木材利用推進研討會」及「木材應用分享交流會」「木業貿易媒合會」4大木業推廣主軸活動。

歡迎民眾到展館輕鬆逛、輕鬆採買，體驗木育DIY、試吃伴手禮，還能參與抽獎活動，享受「買得省、抽得爽、逛得開心」的盛會。