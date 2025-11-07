臺中社會局攜手永信基金會 宴請移除鼻胃管長者品味美食





隨著臺灣邁入高齡社會，長者因身體機能退化導致吞嚥困難的情況日益普遍。為協助長者重拾進食能力與生活尊嚴，臺中市政府社會局攜手永信社會福利基金會，推動「口腔功能促進照顧」服務，深入台中市16家中小型養護機構，協助提升長者口腔功能，打破「老化＝無法進食」的刻板印象。

歷經今年的輔導與努力，共有137位長者受惠，其中100位留置鼻胃管。昨日在臺中國家歌劇院舉行慶功宴，臺中市政府社會局吳文楦專門委員、永信基金會趙明明執行長親臨現場，一同與7位移除鼻胃管長者及機構代表享受義法料理大餐，見證「重新由口進食」的幸福時刻。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示：「本會將多年照護經驗分享給願意學習之機構，與社會局攜手開創創新的照護模式。感謝富宇慈善基金會全力贊助，不僅邀請艾芙影像團隊進入機構，為成功復能的長者拍攝時尚寫真，更安排他們至歌劇院用餐，透過藝術與美食的饗宴，傳遞生命復甦的力量。」

富宇慈善基金會執行長張宇承指出：「富宇長期關注高齡、兒少及弱勢議題。台灣是美食之島，當長者能重新由口進食，代表他們不僅戰勝失能衰弱的枷鎖，更重拾生活尊嚴與幸福。期盼這項口腔功能促進照顧服務，能持續擴散，讓更多長輩再次體驗人生的美好滋味。」

福碩老人長照中心陳淑玲護理長說：「深水阿公是我們中心的口腔照顧鐵粉。剛入住時，他因留置鼻胃管而少言寡語、總是低著頭，不願與人互動。自從參與永信基金會推動的『口腔功能促進照顧計畫』後，阿公在照服員的陪伴下，開始主動練習刷牙、進行吞嚥訓練，信心逐漸建立。努力了一年多，他終於成功移除鼻胃管，更獲得基金會頒發的獎狀肯定，那天他笑得像孩子一樣燦爛。然而，一場突如其來的流感，讓他再度被迫放置鼻胃管，生活意志一度低落。工作團隊每天溫柔鼓勵、陪他練習。幾個月後，他再一次戰勝身體的限制，成功移除鼻胃管。

