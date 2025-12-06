臺中綠美圖榮獲2025金點年度最佳設計獎

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市全新文化地標－綠美圖，以融合美術館與圖書館的空間設計理念及視覺識別系統設計，自上千件作品中脫穎而出，獲得全球華人最具影響力的「2025金點設計獎標章」，並於昨（5）晚頒獎典禮中，自90件入圍年度決選作品中，贏得象徵設計界最高榮耀的「年度最佳設計獎」。

臺中市政府文化局長陳佳君表示，綠美圖由國際知名建築團隊SANAA事務所設計，以「文化森林」為核心概念，透過8座相連卻又各自獨立的建築量體，營造出具開放、透明及流動性的場域，共構出一個結合臺中市立美術館與臺中市立圖書館，以及融合知識、藝術和公園綠地的新興文化場館。

SANAA事務所的設計方案在2013年的國際競圖中，從225件作品中脫穎而出，歷經12年的規劃設計與建造籌備，終於將在12月13日正式落成啟用，成為SANAA事務所迄今規模最大的文化類公共建築計畫。

這次榮獲金點設計標章，正展現了建築設計理念的獨特價值與實踐，以及專業評審的高度肯定；也象徵綠美圖在國際設計舞台上的能見度持續提升。

「這個獎屬於每一位投入其中的人，也提醒我們、綠美圖的故事才正要開始！」頒獎典禮由中美館館長賴依欣、中市圖館長曾惠君、市政府新建工程處總工程司廖國雄、SANAA事務所駐地設計代表何嘉珍出席領獎，並分享得獎感言。

感謝從設計、監造到施工，以及在軟體規劃上投入心力的夥伴，一路並肩前行、克服無數技術與行政挑戰，讓綠美圖能以最完整的姿態呈現在大家面前；更要感謝SANAA多年來，堅持以最純粹的設計回應建築空間，讓綠美圖成為真正屬於市民的文化場域。

文化局說明，這次另一個獲獎的綠美圖視覺識別系統，特別邀請聶永真設計團隊操刀設計，由建築空間設計理念出發，加上設計師及建築師妹島和世與西澤立衛（SANAA事務所）充分溝通後，從綠美圖建築進行延伸與想像，帶出美術館展間及圖書館書架之間的流動及連結意象，藉此回應建築空間及場館定位；識別圖像看似簡單，實則隱喻了場域之間彼此融合的無限可能性。

由臺灣設計研究院主辦的「2025金點設計獎」，被定位為「全球華人市場最頂尖設計獎項」，表彰傑出設計成果，並提升大眾對設計價值與美學的認知。其中，僅有少數作品能摘下象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」或「年度特別獎」，彰顯其傑出表現及突破性成就。

這屆設計獎有來自全球上千件作品報名，共挑選出429件作品榮獲「金點標章」，再從中選出90件角逐「年度最佳設計獎」的入圍名單；綠美圖空間設計及視覺識別系統設計歷經重重評審過程，最終自眾多優秀作品中脫穎而出。

同時，這次獲獎也象徵市府工程團隊及場館營運團隊的密切合作，才能打造出這座國際性的新興文化場館；而隨著綠美圖的開館啟用，將串聯藝術與閱讀，為臺中市民打造兼具文化價值與公共生活的新場域，更讓臺中在國際設計舞台上持續發光。