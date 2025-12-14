「臺中綠美圖」開館 開啟城市文化新篇章

綠美圖由sanaa事務所妹島和世與西澤立衛打造

臺中文化新地標「臺中綠美圖」正式開館！象徵市立美術館與市立圖書館共同揭幕、雙館能量向外綻放，以開放與融合的精神引領臺中邁向國際舞臺。

臺中市長盧秀燕表示，綠美圖開館，不僅是建設的完成，臺中市要用這張城市的新名片邁向臺中文化城下一個里程碑；要培育更多藝術人才，讓臺灣的藝術家有更大、更多的揮灑空間；要擴大國際間的藝術交流，讓臺灣站上世界的舞臺，更要帶動閱讀風氣，讓廣大的市民朋友徜徉在書香中，增進知識、打造城市的國際競爭力。

廣告 廣告

文化局說明，中美館開館首展「萬物的邀約」邀請國內外三方策展人與中美館共同策劃，從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過五大子題描繪城市與自然的多重關係，探問人類如何重新理解自然與萬物共存，展出超過20國、70組藝術家作品，形式多元涵蓋錄像、繪畫、雕塑、文獻與藝術家書籍等。而市圖總館的開館首展「世界的索引」，則呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的十八世紀百科全書善本及奇美博物館、臺大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物，結合百科精緻的圖版，一窺前人為了解萬物所付出的心力。