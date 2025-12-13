「臺中綠美圖」12/13盛大開館 彰顯城市文化新篇章

記者蕭宇廷/臺中報導

臺中文化新地標「臺中綠美圖」今（13）日正式開館！臺中市長盧秀燕率市府團隊，文化部政務次長李靜慧、日本 SANAA 事務所建築師妹島和世與西澤立衛，以及國內外藝文、建築等各界貴賓齊聚一堂，共啟臺中文化嶄新的篇章。典禮以「雙館共啟．八方併綻」為主題，象徵市立美術館與市立圖書館共同揭幕、雙館能量向外綻放，以開放與融合的精神引領臺中邁向國際舞台。盧秀燕指出，「臺中綠美圖」猶如城市新名片，將帶領臺中文化城邁向下一個里程碑。

盧秀燕表示，臺中雖有「文化城」的美譽，但過去六都當中，只有兩個城市沒有市立美術館，臺中市是其中之一；且分布在29個行政區當中，有大大小小的圖書館、卻沒有市立總圖書館，這是市民長年的遺憾、也是城市建設的不足。因此她特別感謝市議員們有遠見、看見市民的需求，給市府大力的支持和預算的協助。

盧秀燕指出，今日綠美圖開館，不僅是建設的完成，臺中市要用這張「城市的新名片」邁向臺中文化城下一個里程碑；要培育更多藝術人才，讓臺灣的藝術家有更大、更多的揮灑空間；要擴大國際間的藝術交流，讓臺灣站上世界的舞台；更要帶動閱讀風氣，讓廣大的市民朋友徜徉在書香中，增進知識、打造城市的國際競爭力。

文化局說明，綠美圖由 SANAA 事務所妹島和世與西澤立衛打造，打破傳統美術館與圖書館界限，成為知識與美學交融的文化基地。臺中市立美術館致力成為跨界共融的藝術平台，連結城市生活與公共議題，支持在地創作、推動跨域與國際性的多元策展及藝術體驗；並透過友善開放的場域實現文化平權。

更首創採分齡分棟設計，以「市民參與」、「館藏應用」與「國際合作」為核心，導入多項智慧服務、提升效能與服務品質，打造全齡共享的閱讀新體驗。

文化局也透露，中美館開館首展「萬物的邀約」，邀請國內外三方策展人與中美館共同策劃，從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過5大子題描繪城市與自然的多重關係，探問人類如何重新理解自然與萬物共存，展出超過20國、70組藝術家作品，形式多元涵蓋錄像、繪畫、雕塑、文獻與藝術家書籍等。

而市圖總館的開館首展「世界的索引」，則呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的18世紀百科全書善本及奇美博物館、臺大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物，結合百科精緻的圖版，一窺前人為了解萬物所付出的心力。

文化局指出，綠美圖今日下午1點開放公眾入場，開館首週活動精彩不間斷，為感謝開館日入場的熱情民眾，當天優人神鼓加演下午場次，邀請觀眾透過肢體藝術感受建築空間之美。

此外，中美館配合開館展推出導覽、講座與公眾活動等多元活動；中市圖也邀請國際講者接力分享。

館內的複合藝文空間朋丁與 Pharos Coffee 也同日開幕，提供精選藝術書籍、文創選物與手沖咖啡。

詳細活動及開館資訊，請上中美館官網 (www.tcam.museum)及中市圖官網（www.library.taichung.gov.tw)查詢。

文化局提到，綠美圖順利開館，特別感謝在地企業的支持，包括臺中捷運、勤美集團、臺中勤美洲際酒店、上鎧鋼鐵、誠品書店、財團法人裕元教育基金會與味丹文教基金會。

此外，中美館開館首展「萬物的邀約」，更感謝財團法人臺中市四季藝術教育基金會、高偉精密科技，以及財團法人中山醫學大學的支持，才可讓珍貴文獻順利在臺灣首次展出。

「臺中綠美圖」12/13盛大開館 ! 開啟城市文化新篇章 。（文化局提供）

