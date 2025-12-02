臺中緝獲首例罌粟花種植案 展憲兵偵防專業

記者林睿奕／綜合報導

憲兵指揮部臺中憲兵隊昨日在成果記者會中，公開展示今年4月緝獲我國首例種植罌粟花毒品及製造第一級毒品嗎啡案成果，充分展現憲兵偵防專業能量，更彰顯打擊不法、維護社會治安的決心。

此次展出的種植罌粟花毒品案，是由臺中憲兵隊偵獲關鍵線索，通報臺中地檢署後，由檢察官指揮臺中憲兵隊、臺中市政府警察局太平分局、臺中市政府警察局大雅分局、內政部移民署中區事務大隊臺中市專勤隊等單位組成專案小組，於4月7日查獲第2級毒品「罌粟花」之花圃，現場查扣罌粟花酒1罐、罌粟花頭1包、罌粟花株70株及各項栽種設備。

臺中憲兵隊隊長史上校表示，本次能夠成功偵獲種植罌粟花毒品案，有賴於官兵同仁對於人員的細微觀察，自去年開始，同仁便針對可疑人士進行追蹤，並運用新興的科技裝備投入調查，成功在房屋頂樓發現可疑植株，最終由臺灣植物分類學會辨認為罌粟花，成為這起案件的關鍵證據。

憲指部指揮官鄭禎祥中將表示，近年來因社會型態轉變，毒品種類日新月異，已嚴重影響國人健康與社會治安；憲指部轄屬憲兵隊受各地檢署檢察官指揮，戮力執行專案工作，也特別感謝各地檢署及業管機關對憲兵隊的肯定，期許未來憲兵隊能持續與各查緝機關建立綿密網絡，以「新世代反毒策略」為核心，強化執行緝毒能量，落實社會安全網之目標。