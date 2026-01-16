臺中總醫院中清分院79週年 守護在地軍民健康

記者黃清衛／臺中報導

國軍臺中總醫院中清分院今（16）日舉辦79週年院慶活動，邀請總院院長施少將、地方民意代表、多位貴賓及在地鄉親共襄盛舉，現場氣氛溫馨熱絡，展現中清分院深耕地方、守護健康的堅定承諾。

中清分院前身為「816空軍醫院」，自民國35年成立以來，深耕地方醫療服務近80載，長期肩負軍民醫療照護重任，已成為在地民眾信賴的重要健康守護者。

院方長期秉持「可親、可近、溫馨信賴」的服務理念，在軍醫局及總院的支持下，持續強化醫療設備與專業人力，醫療量能逐年提升。自民國112年起，陸續成立「體外震波碎石中心」及「鏡檢中心」，並於113年完成「磁振造影（MRI）檢查中心」建置，大幅提升精準診斷能力；今年亦完成藥局全面整建，提供更安全、優質的藥事服務。

在專科醫療發展方面，中清分院腸胃內科團隊引進多項先進治療技術，包括早期肝癌的肝臟射頻消融術、早期大腸癌內視鏡黏膜下剝離術，以及內視鏡腫瘤全層切除術等，醫療成果豐碩。此外，亦可執行內視鏡胃造瘻、大腸金屬支架置放、逆行性膽胰管攝影，以及治療胃食道逆流的抗逆流黏膜燒灼術與食道射頻消融術，展現醫療技術持續精進的實力。

同時，分院近期完成「睡眠檢查中心」設立，提供睡眠障礙患者更專業且完整的診療環境。展望未來，院方規劃於今年內完成「牙科診間整建工程」，並建置「心導管中心」及「高壓氧治療中心」，全面強化從預防醫學到急重症照護的整體服務量能。

中清分院院長岳上校表示，未來將持續以先進設備、專業團隊與溫馨服務，守護在地軍民健康，延續816空軍醫院優良傳承。

國軍臺中總醫院中清分院79週年院慶，與會貴賓、醫療團隊及在地代表齊聚合影，共同見證分院79年來守護軍民健康的重要里程碑。（國軍臺中總醫院提供）