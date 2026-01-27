臺中街頭驚見歪腰電桿 落跑駕駛向警這樣解釋

▲警方找到直擊歪腰瞬間的鏡頭君。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員王建智日前下午2時許，獲報前往南區福陽街處理一起交通事故，附近住戶向警方反映，路旁轉角的電桿整根傾斜，宛如「比薩斜塔」般向路中央歪倒，擔心影響人車通行安全，遂通報警方協助。員警到場後，第一時間通報相關單位前來勘查並處置電桿歪斜情形，同時在現場巡視可用影像來源，在熱心民眾協助下調閱鄰近民宅監視器，終於掌握事故發生當下的關鍵畫面。

監視器顯示，一輛載送瓦斯的貨車於現場倒車時，不慎撞上路旁電桿導致傾斜，駕駛雖曾下車查看，卻未報警也未留下任何聯繫方式，隨即返回車上駕車離去。警方隨後調閱沿線監視器畫面，比對行駛路線，很快便鎖定肇事車輛，並循線聯繫到51歲李姓男駕駛前來說明。

▲貨車駕駛倒車不慎，讓電桿宛如「比薩斜塔」般歪向路中央。

李男向警方表示，因該處巷弄狹小，倒車時未能掌握距離，才會不慎撞上後方電桿，事發後曾下車查看，也有致電向公司回報，誤以為後續可由公司協助處理，才會離開現場繼續工作。經警方說明相關規定後，對於自己成為「落跑駕駛」一事也深感抱歉，並承諾負起後續賠償責任。警方也依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，舉發李男肇事後未依規定處置之行為，並依法吊扣其駕駛執照1個月。

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，務必留在現場並撥打110報警處理，切勿因誤判情況、認為不嚴重，或以為可交由保險或公司處理而逕自離開，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益及公共安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）