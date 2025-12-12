臺中賴厝廍元保宮冬令慰問送暖近500戶發放慰問金及物資

賴厝廍元保宮大道公廟(主祀保生大帝)，建於清乾隆56年(西元1791年)迄今234年歷史，秉持醫神保生大帝慈悲、慷慨濟世精神，元保宮發起寒冬「慰問送暖暨優秀學子獎學金頒獎」活動。

在上午舉辦【冬令慰問送暖】活動、對象涵蓋中、西、北區及北屯區..等四個行政區，共六個庄頭64里近500戶慰問戶，每戶2000元慰問金、平安米及新春結緣品…等贈品。元保宮廚房也準備冬季呼暖美食燒酒雞、炒米粉，在寒冬時節不僅暖心也溫暖民眾的胃。

廣告 廣告

活動接續由設立於宮內2樓中國附設醫院「健康智能促進中心」學員所組成的太極拳隊表演，學員年齡從66歲到90歲不等，充分展現銀髮族之熱血精神。第二場表演由篤行國小藝術舞蹈班表演舞碼「舞彩飛揚」將舞蹈教育融入生活，帶來典禮活動高潮。

當日下午接續舉辦【信徒及轄區內高中大學之優秀子孫獎學金頒獎】典禮，學生評選標準全學年學習成績須達85分以上，歷經審核近百位學子獲獎。典禮邀請私立曉明女中國中部古典舞蹈團演出「水袖破曉舞長風」，帶給得獎學生在未來學習到路上乘光而行綻放屬於自己的光華。

元保宮並首創鼓勵得獎學生，在課餘回宮培訓後擔任廟內志工，讓新一代年輕人更深入認識並續而傳承傳統之信仰文化。

主任委員賴信雄說元保宮主祀保生大帝，在此建廟兩百多年逐漸成為地方信仰中心，廟方不僅關懷老者也鼓勵少者，例如無償提供中國附醫成立「智能健康促進中心」場地照顧銀髮族生活與健康外，於每年冬季舉辦「冬令慰問送暖」及「優秀學子獎學金頒獎」充分發揮保生大帝醫神慈悲為懷、慷慨濟世取之社會、用之社會之大愛無私精神。