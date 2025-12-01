臺中購物節獲國家級榮耀 成為慶典經濟標竿城市

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中購物節邁入第7屆，累計獲得國內外7項大獎肯定。今年6月再以城市經濟創新模式脫穎而出，榮獲行政院長卓榮泰親頒「國家產業創新獎」最高榮譽。評審團一致肯定臺中市政府以「數位治理推動城市經濟創新」為核心，透過跨局處協作、數位平台建構與產業鏈整合，打造全國最具指標性的城市型消費節慶活動，累計創造超過700億元的全國總體經濟產值，成為推動全國「慶典經濟」的標竿城市。

臺中市政府經發局長張峯源今（1）日表示，國家產業創新獎評審團由產官學研權威專家組成、具高度公信力。臺中購物節在「數位平台驅動創新」、「建構城市消費動能系統」、「具備國際化視野」及「活動模式高度創新」4大面向，皆獲得評審高度肯定；再加上可量化、可驗證的經濟效益，因而脫穎而出。

活動成功激發市民與外縣市旅客的消費動能、形塑城市級乘數效益，以2024年為例，每1元消費可帶動約2.05元總體經濟效益，為城市注入穩定持續的消費活水。

經發局說明，獲獎關鍵之一「數位平台驅動創新」，是指市府自建「臺中通 TCPASS」整合消費登錄、店家管理及獎勵機制，提升活動效率、利於推廣擴大；並透過後台數據分析掌握消費行為及區域特性，使政策調整更精準有效。

而「建構城市消費動能系統」，則是透過市場、夜市、商圈及百工百業全市串聯，26萬家店家共同參與，帶動零售、觀光、餐飲、旅宿等產業鏈同步活絡，形成可預期的「消費旺季」、促進總體經濟成長。

經發局指出，在國際化方面，臺中購物節以創意策略邀請各國駐臺代表代言、提高國際曝光度；同時與國際旅客、海外學生及移工社群接軌，相關訊息觸及47國，並拓散至亞洲超過500家旅宿業者，形塑國內少見的「城市消費節慶國際品牌」。

至於評審最重視的「活動模式高度創新」，則體現在數位登錄、即時統計、獎項多元、跨域合作與行銷彈性兼具；並促成店家與消費者需求兩端相互強化，帶動產業鏈的乘數效應，獲評審一致認為具有政策示範價值。

經發局補充，以2024年活動效益為例，登錄消費金額達353億元、帶動全國總體經濟產出超過722億元；其中，臺中市在地經濟產值超過525億元，並創造每年29,474人次的地方就業支持效果。

這種跨產業、跨區域的「公私協力」模式，透過可量化且可驗證的數據，充分展現臺中購物節對全國經濟的深遠影響；也完全符合產業創新獎所強調的創新精神與示範功能，深獲評審團高度讚賞。

<臺中購物節獲國家級榮耀。（經濟發展局提供）