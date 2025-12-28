臺中購物節登錄金額破360億 1/16抽壓軸好宅

記者蕭宇廷/臺中報導

2025臺中購物節於12/25消費截止，不畏美國關稅衝擊、初期買氣不振影響，累積登錄金額突破360億元，刷新歷屆新高紀錄。過去最高為2022年358億元，近年即使排除房地產消費、仍持續穩健成長，今年未計補登即破360億元，成績相當亮眼。市府也感謝全國民眾踴躍參與，攜手把購物節推向城市慶典新高峰，壓軸大獎「千萬好宅」預計於115/1/16由市長盧秀燕親自抽出。

臺中市政府經發局今（28）日說明，盧秀燕以「拚經濟」為核心創辦臺中購物節，歷經7年、穩居全國慶典標竿。回顧2019首屆，2萬家店家參與起步，獎項以機車、汽車及好宅等實體為主，40天內累積25億元、APP下載23萬次，初試啼聲成績不凡。

2020年適逢新冠疫情來襲，加入天天抽電動機車、週週抽10萬元、雙週抽汽車及100萬元獎項振興經濟，並強化合作店家及網路平台鏈結，成為全國焦點，登錄金額3倍跳達90億元。

經發局指出，2021年因國內疫情升溫順延至10月舉辦，肩負疫後振興重任擴大規模，首度邀請藝人謝金燕代言、大幅提高現金獎比重，推出天天抽5,000元、週週抽10萬元、月月抽100萬元，是實體獎轉型為現金獎的關鍵年，獲高度迴響，登錄金額再度3級跳達290億元、豎立全國購物節標竿。

2022年再度邀請藝人林美秀代言，並持續擴大，總獎項數提升至6萬筆；並設立「10區專屬抽」均衡各區發展，以及「收據專屬抽」鼓勵市場、夜市與微型店家參與，登錄金額達358億元。

2023年再深化微型經濟，邀請商圈、市場與夜市代表擔任代言人，透過社群短影音廣為行銷；同時為凸顯振興一般消費目的，取消房屋及土地消費登錄，仍憑高知名度與強大獎項吸引力，創下328億元佳績。

2024年邁向更高階段，聚焦店家參與與國際化，首創「優惠店家5倍送」，招募逾1萬家業者提出優惠方案刺激消費，實現店家與消費者雙贏。開創全國城市活動先例，邀請日本、比利時及新加坡駐臺代表拍攝影片代言，活動訊息推廣至47國、亞洲500家飯店，成功塑造「國際級慶典嘉年華」形象。

經發局強調，今年持續提升國際化與店家參與，邀請6國代表代言、首創外籍1萬美金獎項，擴大優惠店家2萬家。臺中購物節從地方活動一路蛻變為國際城市慶典，不斷突破新標竿，連續4屆登錄金額逾300億元，開啟各縣市跟進舉辦先河，累計獲國內外7項大獎肯定，成為全臺辨識度最高的「國際慶典活動品牌」；即使面對景氣波動與大環境挑戰，仍能逆勢成長、再創高峰。

歷年之最、再創紀錄！ 臺中購物節年年創新、2025登錄金額破360億。（經發局提供）

