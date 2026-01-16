臺中購物節登錄金額破374億 盧秀燕今抽出千萬好宅

記者蕭宇廷／臺中報導

「2025臺中購物節」去年圓滿落幕，臺中市政府今（16）日舉辦壓軸抽獎記者會，抽出價值千萬元的精品好宅，並由市長盧秀燕Call out給得主黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。盧秀燕在Call out前笑說，她這幾天打電話非常困擾，一撥去對方就會問是不是中頭獎，「市長的電話」已成為全民最期待的來電；而今年得主反應格外冷靜，甚至先確認「是臺中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」逗趣互動也為活動劃下歡樂句點。

盧秀燕表示，臺中購物節邁入第7屆，也是她上任7年來持續推動的重要經濟政策，從第1年開始就以「拚經濟」為核心目標。今年在國際局勢動盪、關稅、匯率與戰爭影響下，多數城市消費表現趨緩，但臺中在市民、商圈、夜市與各行各業共同努力下，不僅未下滑、消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，蟬聯全國第1；平均每日消費登錄金額超過6億元，展現臺中經濟的高度韌性與消費動能。

盧秀燕進一步揭曉這屆「10大亮點」，指出臺中購物節已成功帶動多面向經濟成效。包括海線地區消費成長達20%、有效縮小區域差距；外縣市到臺中消費金額創新高、總額突破64億元，其中彰化縣消費登錄達19億元居冠、南投縣緊追其後，顯示購物節具備強大跨縣市觀光磁吸效應。同時，夜市、攤商與小店家適用的「收據專屬抽」登錄金額突破16億元，較前屆明顯成長，讓微型經濟與基層產業同樣有感。

此外，市府積極推動購物節國際化行銷，透過日本「宮崎日」、友邦「馬紹爾」機票抽獎，以及「泰國國慶日」、「菲律賓聖誕節」等主題活動宣傳，成功吸引在臺外籍人士參與，外籍消費登錄人次成長達58%。盧秀燕認為，購物節不僅促進內需、更逐步打開國際能見度，讓世界看見臺中的消費實力與城市魅力。

經濟發展局表示，這屆臺中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第1，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「臺中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。

盧秀燕強調，臺中拚經濟不是只靠一檔活動，而是「一年365天、檔檔接力」。在購物節圓滿落幕後，市府隨即推出「臺中Hi8 全城開趴」系列活動，後續仍有百萬汽車、108萬元現金等大獎接續登場，邀請全國民眾持續到臺中消費、旅遊、拚經濟，共同讓城市持續熱絡、經濟穩健向前。

臺中市長盧秀燕今日抽出臺中購物節壓軸好宅大獎！（經發局提供）