記者蕭宇廷／臺中報導

2025臺中購物節熱度持續攀升，截至去年12月25日、累積消費登錄金額突破360億元，再創歷史新高，百萬現金與百萬汽車大獎接連開出、喜訊不斷。臺中市政府經濟發展局長張峯源，近日親自走訪多家誕生百萬幸運得主的店家張貼紅榜致賀，包含大甲貓狗大棧寵物用品、清水成都雅宴、梧棲三井Outlet、大肚統一加油站、西屯逢甲玉如阿姨服飾及東區LaLaport等，與業者一同分享中獎喜悅、也感謝店家共同帶動購物節熱潮。

經發局今（2）日表示，今年最具話題性的「愛毛孩中百萬」，出現在購物節5倍優惠店家「大甲貓狗大棧寵物用品」。店員笑說，平時就看到飼主為了毛孩踴躍索取發票登錄，沒想到百萬幸運兒真的在店內誕生，紅榜一貼立刻吸引不少民眾上門「沾喜氣」，帶動消費再升溫。

經發局指出，開出百萬汽車大獎的清水成都雅宴也分享，購物節期間搭配抽獎誘因，有效吸引跨區消費人潮，整體業績成長約2至4成，實際感受到活動帶來的商機，期待購物節年年續辦。

經發局補充，同樣位於海線的大肚統一加油站，也誕生百萬現金得主、且中獎人僅消費711元就抱回百萬，創下今年百萬大獎最低消費金額紀錄。業者得知後又驚又喜，紅榜貼上當天立刻集合全體員工合影，希望把好運分享給更多顧客與同仁。

此外，今年更出現「好事成雙、雙百萬齊發」的亮眼成績。東區LaLaport不僅積極配合購物節宣傳，也接連誕生「破百億加碼抽」及「市民專屬抽」百萬現金得主，讓商場士氣大振；同體系的梧棲三井Outlet則幸運開出百萬汽車，成為今年備受矚目的「中獎幸運地」。

經發局說明，中獎喜訊也在社群平台持續發酵。西屯逢甲玉如阿姨服飾店顧客抽中百萬元現金，店家社群小編在Threads分享趣味過程，坦言接到市府通知電話時一度以為是詐騙；確認屬實後立刻發文協尋幸運得主，掀起網友熱議，讓好運不斷擴散。

連鎖業者旭益汽車百貨也延續去年開出10萬元大獎的熱度，今年持續透過社群宣傳，號召民眾踴躍登錄發票，展現「全城開獎、處處驚喜」的熱鬧氛圍。

張峯源表示，今年10萬元以上大獎遍布全市，從超商、超市、百貨、加油站到微型店家，甚至在夜市消費也能中大獎，不少店家更主動加碼優惠，成功吸引人潮、帶動買氣。臺中購物節不僅讓消費者驚喜連連、也有效促進城市經濟成長；感謝市民熱情支持，更有賴全市26萬家商家共同投入，成就臺中購物節再創高峰。

臺中購物節百萬幸運店家亮相，張貼紅榜共享好運、買氣再衝高！（臺中市經發局提供）