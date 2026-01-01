臺中跨年圓滿落幕 盧秀燕慰勞各局處堅守崗位

記者張妤甄／臺中報導

「2026臺中最強跨年夜」今（1）日凌晨圓滿落幕，跨年倒數結束後，市長盧秀燕特別親赴各執勤現場與指揮據點，關心同仁執勤狀況，向堅守第一線的同仁表達誠摯慰勞與感謝，並肯定大家在低溫深夜中不畏辛勞、各司其職，展現高度專業與使命感，成為守護城市安全與秩序的最堅實後盾，讓市民安心迎向嶄新的新年。

警察局表示，為確保昨晚跨年活動順利進行、保障民眾人身安全，該局嚴密規劃勤務，自昨日上午8時起分3階段派遣警力進駐活動會場及周邊重點路段，執行交通疏導與會場安全維護等任務，勤務持續至翌日凌晨陸續收勤。執勤期間適逢氣溫驟降，警察同仁長時間服勤，堅守崗位、全力投入，確保跨年活動圓滿完成。跨年倒數結束後，盧秀燕特別前往活動安全維護警察指揮所慰勤，親自向第一線執勤同仁表達感謝與肯定，並關心同仁執勤狀況與辛勞付出，感謝警察同仁不畏辛勞、守護市民安全。警察局也未來將持續精進勤務規劃與警力部署，全力維護各項大型活動秩序與市民生命財產安全。

消防局表示，為守護市民安全，昨晚活動消防局動員32名消防人員及12名義消同仁，並配備2輛照明車、2輛消防車及5組環場照明燈全程駐點。盧秀燕也特別至現場關懷慰問堅守崗位的幕後功臣，感謝消防與義消同仁無私奉獻。在專業且高效率的警戒部署下，活動現場運作秩序良好，圓滿完成跨年維安任務。

環保局表示，因應跨年活動的環境維護工作，落實「垃圾不落地、回收更確實」的環保理念，由西屯區清潔隊全面動員，出動91名清潔人力，全力投入活動期間及活動結束後的清潔維護與清理工作。經統計，此次共清除一般垃圾約3.2公噸、資源回收物約1.8公噸，並於活動結束後3小時內，迅速完成中央公園及逢甲商圈周邊環境整理，恢復整潔市容。盧秀燕行經現場時，特地搖下車窗揮手向清潔隊同仁表達關心與勉勵，感謝大家在低溫深夜中堅守崗位、不畏辛勞，徹夜用心維護活動周邊環境，讓市容在最短時間內恢復乾淨無虞，以嶄新面貌迎接元旦連假及各地到訪的遊客。

建設局說明，因應跨年活動，該局於中央公園設置C04指揮所，派駐養護工程處同仁10名進駐緊急應變小組，全程投入會場維安、巡查及即時應變作業，並備妥2台高爾夫球車供機動使用；現場另配置保全人力共19名，搭配全園區 272 支監視器即時監看，確保活動期間與散場過程秩序平穩、安全無虞。活動結束後，盧秀燕亦親赴現場慰勞關心執勤同仁，肯定第一線人員於跨年夜堅守崗位、守護市民安全的辛勞付出。

建設局進一步說明，跨年晚會結束後，會場民眾已順利完成散場，公園周邊僅餘零星人潮陸續離場中；清潔廠商已優先完成主舞台周邊垃圾集中分類，並持續進行全區清潔作業，凱旋路、凱旋七路及西安街沿線圍籬已全數拆除完成，園區機電設施運作正常，現場照明依計畫於凌晨3時關閉。盧秀燕於慰問過程中也叮囑各單位務必注意人員安全與後續整理工作，感謝跨局處團隊通力合作，讓市民在安全、舒適的環境中迎接新年。

運動局表示，為確保跨年活動順利進行並提升現場安全，提前啟動整備作業，在活動當日下午2時即進駐緊急應變中心，配置保全人力4名、水電人員1名及本局同仁5名，共同執行巡場與即時應變任務，全程掌握活動狀況。另針對夜間人潮與散場動線，現場近期增設10座照明設備，並開設臨時出入口，強化緊急應變及散場時民眾疏散的安全與效率，全面守護市民安心迎接新年。

跨年夜城市英雄守護安全！臺中市長盧秀燕親赴第一線感謝、慰勞各局處同仁堅守崗位。

