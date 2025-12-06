臺中跨業交流會31週年交接典禮 中小企業主齊心拚經濟

臺中跨業交流會31週年交接典禮，中小企業主齊聚，誓言一起拚經濟。（圖：台中工策會提供）

「臺中市跨業交流會」廣納近千名在地各行業企業主，5日舉行31週年及交接典禮，由台中市工策會總幹事黃于珊，代表市長盧秀燕頒贈感謝狀與聘書，給卸任及新任幹部，感謝中小企業為臺中經濟發展所做的努力與貢獻，現場還舉辦趣味競賽及勁歌熱舞表演，慰勞幹部們一年的辛勞。

黃于珊表示，跨業交流會（跨交會）從民國83年由工策會輔導成立以來，31年來，持續運作，不僅每月辦理講座與例行活動，每年也規劃大型跨組活動，包括爬山健行、名人講座及團體建設等，透過多元形式強化企業成長、人際連結，匯聚百工百業中小企業主發揮公民力量，成為市府與民間溝通的重要橋梁，是全臺碩果僅存的重要資產，更是臺中經濟成長的推動力量。

黃于珊感謝中小企業主在各自領域努力耕耘，奠定臺中亮眼的經濟表現，並指出，根據經濟部114年第3季統計，臺中市在公司與商業登記家數、資本額等八項主要經濟指標中，有五項勇奪六都第一，自110年第2季起已連續18季蟬聯至少四項指標冠軍。《天下雜誌》永續幸福城市調查及《遠見雜誌》縣市永續競爭力調查中，臺中經濟面向皆獲六都第二，充分顯示城市發展深受肯定。

台中跨業交流會交接典禮，多名立委前往致意，立法院副院長江啟臣說，臺中產業以中小企業為骨幹，數十年來締造無數經濟奇蹟，奠定城市發展基礎。立委楊瓊瓔表示，市府團隊及民意代表將持續攜手企業因應全球局勢變化，打造臺中成為企業投資首選與亞太最具競爭力的典範城市。立委廖偉翔指出，針對美國關稅政策變化，市府團隊及民意代表共同協助業者拓展非美市場、參展接單，分散外銷風險，持續扮演企業堅實後盾，帶領臺中穩健前行。立委羅廷瑋說，工策會長期致力於媒合在地企業、促進異業交流，與產業的鏈接最接地氣，期盼跨交會攜手工策會持續拚經濟、創造更多就業機會，共同邁向「富市臺中」的目標。

經發局副局長林敏棋指出，市長盧秀燕積極推動「慶典經濟」，歲末年終買氣強強滾，「臺中購物節」累計登錄金額已突破225億元，吸引龐大消費與旅遊人潮，是全臺最受歡迎的購物節之一。為回饋市民支持，本週末加碼抽百萬現金獎項。（寇世菁報導）