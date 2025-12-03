臺中農改場挺進原鄉部落 推動友善耕作營造生態綠網

臺中和平泰雅部落傳統作物-赤小豆（圖左）、鵲豆（圖右）。（圖：農業部臺中區農業改良場提供）

為增進原鄉部落環境友善農耕技術與傳統作物復育，農業部臺中區農業改良場與林業及自然保育署臺中分署攜手合作，深入臺中市和平區泰雅族哈崙台與雙崎部落，建立泰雅瓜、赤小豆、長紫豆及鵲豆四種傳統作物品種蒐集、性狀特性及栽培技術等知識，為後續保種復耕奠定基礎。

同時導入果木枝條現地處理技術，將修剪枝條循環利用於果園中，每分地可減少有機肥料施用約400公斤，全資源循環與環境永續落實。此外透過田區生態調查發現，有機田區寄生蜂數量為慣行田區的1.93倍，突顯友善耕作對生態環境的正面價值。

臺中場指出，原鄉作物保存不僅承載族群的飲食文化與農業智慧，更可維繫在地作物多樣性。經訪查，和平區泰雅族部落雖保存部分珍貴種原，但過去並未完整調查作物生育特性與留下文字及影像紀錄。為此，該場協助部落泰雅瓜、赤小豆、長紫豆及鵲豆等四種傳統作物於不同季節性狀調查，並建置作物影像與性狀資料，為部落後續保種復耕提供重要參考。

在果木枝條現地處理與循環利用技術導入方面，輔導將果木枝條粉碎後，混合該場研發木黴菌TCTP001處理，加速枝條腐熟後還肥於田，其中甜柿果園每年每分地可處理357-545公斤枝條，不僅節省枝條移除成本，也同步節省400公斤有機質肥料施用。此外，為突顯導入友善栽培之生態環境效益，針對擬寄生者、授粉者、捕食者及清除者等四大功能群昆蟲進行形態與數量調查，結果顯示有機田區寄生蜂形態種為慣行區的1.18倍，個體數量更達1.93倍，除為雙翅目昆蟲之中性物種外，以授粉者與擬寄生者功能群之膜翅目寄生蜂如姬蜂、長尾小蜂等為主，其次為捕食功能之菊虎、步行蟲及瓢蟲等，所調查之蟲相可作為農業生態指標之潛力，並突顯友善栽培對提升生態穩定之效益。該場為推廣友善栽培與循環農業技術，於部落辦理6場「農業栽培管理精進現地輔導」課程，吸引部落周邊地區共285位農友踴躍參與，參訓學員整體栽培管理能力平均提升8.7%，課程滿意度高達4.53分（滿分5分），顯示訓練成效深獲肯定。

臺中場表示，友善耕作不僅是邁向永續發展的重要基石，更是推動生態保育不可或缺的關鍵環節。未來將持續以「友善耕作」與「生態保育」為推動核心，深化與地方及農友合作，結合傳統智慧與現代農業技術，落實生態保育與農業生產並行的目標。透過持續辦理技術輔導、生態監測及資源循環利用等措施，協助農友提升生產效益、改善環境品質，並讓生物多樣性得以穩定維持，展現出人與土地共榮、共生的永續經營新典範。