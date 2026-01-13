臺中農業局推春節2行銷亮點

農曆春節將至，臺中市政府農業局攜手在地農產電商平台與農民團體，推出春節檔期兩大行銷亮點，透過「電商限時回饋活動」及「春節農產精選型錄」，整合線上優惠與送禮指南，讓民眾輕鬆選購優質臺中農產，迎接團圓佳節。

農業局指出，第一大亮點為電商平台春節限時回饋，即日起至115年2月10日於全站任意消費即可參加抽獎，有機會抽中市值新臺幣2,222元的超值福袋，為春節採購增添驚喜。平台上匯集多元商品，涵蓋生鮮農產品、加工食品至日常民生用品，滿足不同族群與消費情境需求，提供民眾一站式便利選購體驗，歡迎消費者踴躍上平台選購，以實際行動支持在地優質農產品。

第二大亮點則為同步推出的「春節農產型錄」，精選臺中在地優質農產及加工品，涵蓋年節送禮、居家常備與應景佳餚等多元選擇，完整呈現臺中農業的品質與特色。型錄內容兼顧實用性與送禮需求，協助民眾快速掌握春節採購方向，也為在地農民與業者拓展年節銷售通路。

限時搭配春節期間整合線上促銷與型錄行銷活動，不僅提升臺中農產的市場能見度，同時讓民眾以更便利、實惠的方式支持在地農業。歡迎民眾把握檔期優惠，選購安心、優質且充滿心意的臺中農產，一同迎接溫馨喜樂的新年!

臺中領鮮電商平台春節專區：https://www.taiwanfarmersmall.com.tw/TCFreshest/products_activity.php?cat=7臺中春節農產電子型錄：https://heyzine.com/flip-book/7a2938ed43.html