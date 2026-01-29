臺中醫院免費癌篩健檢保平安

臺中醫院退休人員聯誼會今（29）日上午特別舉行「馬到福到健康到、癌篩健檢平安來」名家揮毫送春聯活動，現場邀請到臺中醫院退休人員與書法名家在臺中醫院門診大廳現場揮毫寫春聯，民眾等待春聯空檔，還可以持健保卡立即免費做癌篩健檢，黃元德院長也拿著「馬上健康」春聯，期待大家未來一年都能健康平安。

黃元德院長現場揮毫，寫下喜氣滿滿的「春」，祝福現場朋友金馬迎春喜滿門。

臺中醫院黃元德院長、廖妙淯副院長、詹吉亮秘書都親自到場，與主辦這場活動的臺中醫院退休人員聯誼會會長林釧峰，四人分別拿著「馬上健康」、「馬上發財」、「馬上幸福」、「馬上吉祥」春聯，提前跟民眾拜年。

現任臺中醫院退休人員聯誼會會長林釧峰指出，邀請到的書法大師包括本院退休護理科主任陳束李、本院宋藥師、復健師楊芳祺、退聯會第二屆會長花世民堂哥花澤川、及吳火盛、賴敏弘、廖富源等。